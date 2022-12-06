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https://sputniknews.com.tr/20221206/atinada-2008de-polisin-oldurdugu-aleksandros-grigoropulosun-anma-yuruyusunde-olay-cikti-1064270323.html
Atina'da 2008'de polisin öldürdüğü Aleksandros Grigoropulos'un anma yürüyüşünde olay çıktı
Atina'da 2008'de polisin öldürdüğü Aleksandros Grigoropulos'un anma yürüyüşünde olay çıktı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un 14. ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T23:52+0300
2022-12-06T23:52+0300
dünya
yunanistan
aleksandros grigoropulos
eylem
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Atina'nın merkezinde bir araya gelen binlerce eylemci, polis şiddetini kınayan sloganlar atarak Parlamento binasına doğru yürüdü.Eylemciler, Grigoropulos'u anarken dün 16 yaşındaki Roman çocuk Kostas Frangulis'in polis kurşunuyla başından ağır yaralanmasını da protesto etti.Eylemcilerden ayrışan bir grup, Eksarhia semtine yöneldi. Buradaki grubun polise taş ve molotofkokteyli atması üzerine, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.Selanik'te düzenlenen eylemde de benzer olaylar yaşandı. Kamara'da buluşan binlerce eylemci, Selanik sokaklarında polis şiddetini protesto ederken bir grup eylemci, polise molotofkokteyli attı, bazı çöp konteynerlerini ateşe verdi.Grigoropulos, 2008'de polis kurşunuyla öldürülmüştüAleksandros Grigoropulos, 6 Aralık 2008'de polisin açtığı ateş sonucu 16 yaşında hayatını kaybetmişti.Grigoropulos'un ölümü üzerine Atina'da düzenlenen gösteriler 2 hafta sürmüş, çok sayıda bina ve araç zarar görmüştü.Kostas Frangulis de dün polis kurşunuyla ağır yaralandıSelanik'te dün sabah erken saatlerde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.Başından yaralanan 16 yaşındaki roman çocuk Kostas Frangulis, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.Yunanistan Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, polisin genci, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.Gencin, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan açıklamada, polisin iki el ateş açarak sürücüyü durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti.​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20221206/yunanistanda-polis-tarafindan-vurulan-16-yasindaki-genc-icin-gosteriler-duzenlendi-1064230464.html
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yunanistan, aleksandros grigoropulos, eylem
yunanistan, aleksandros grigoropulos, eylem

Atina'da 2008'de polisin öldürdüğü Aleksandros Grigoropulos'un anma yürüyüşünde olay çıktı

23:52 06.12.2022
© LOUISA GOULIAMAKIAtina'da 2008'de polisin öldürdüğü Aleksandros Grigoropulos'un anma yürüyüşü
Atina'da 2008'de polisin öldürdüğü Aleksandros Grigoropulos'un anma yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© LOUISA GOULIAMAKI
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un 14. ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etti. Eylemciler, Grigoropulos'u anarken dün 16 yaşındaki Roman çocuk Kostas Frangulis'in polis kurşunuyla başından ağır yaralanmasını da protesto etti.
Atina'nın merkezinde bir araya gelen binlerce eylemci, polis şiddetini kınayan sloganlar atarak Parlamento binasına doğru yürüdü.
Eylemciler, Grigoropulos'u anarken dün 16 yaşındaki Roman çocuk Kostas Frangulis'in polis kurşunuyla başından ağır yaralanmasını da protesto etti.
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKIAtina'da 2008'de polisin öldürdüğü Aleksandros Grigoropulos'un anma yürüyüşü
Atina'da 2008'de polisin öldürdüğü Aleksandros Grigoropulos'un anma yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
Atina'da 2008'de polisin öldürdüğü Aleksandros Grigoropulos'un anma yürüyüşü
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKI
Eylemcilerden ayrışan bir grup, Eksarhia semtine yöneldi. Buradaki grubun polise taş ve molotofkokteyli atması üzerine, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.
Selanik'te düzenlenen eylemde de benzer olaylar yaşandı. Kamara'da buluşan binlerce eylemci, Selanik sokaklarında polis şiddetini protesto ederken bir grup eylemci, polise molotofkokteyli attı, bazı çöp konteynerlerini ateşe verdi.
© SAKIS MITROLIDISAtina'da 2008'de polisin öldürdüğü Aleksandros Grigoropulos'un anma yürüyüşü
Atina'da 2008'de polisin öldürdüğü Aleksandros Grigoropulos'un anma yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
Atina'da 2008'de polisin öldürdüğü Aleksandros Grigoropulos'un anma yürüyüşü
© SAKIS MITROLIDIS

Grigoropulos, 2008'de polis kurşunuyla öldürülmüştü

Aleksandros Grigoropulos, 6 Aralık 2008'de polisin açtığı ateş sonucu 16 yaşında hayatını kaybetmişti.
Grigoropulos'un ölümü üzerine Atina'da düzenlenen gösteriler 2 hafta sürmüş, çok sayıda bina ve araç zarar görmüştü.

Kostas Frangulis de dün polis kurşunuyla ağır yaralandı

© AFP 2022 / SAKIS MITROLIDISSelanik'te 16 yaşındaki Roman çocuk Kostas Frangulis'in polis kurşunuyla başından ağır yaralanmasını protesto edenlere müdahale, 5 Aralık
Selanik'te 16 yaşındaki Roman çocuk Kostas Frangulis'in polis kurşunuyla başından ağır yaralanmasını protesto edenlere müdahale, 5 Aralık - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
Selanik'te 16 yaşındaki Roman çocuk Kostas Frangulis'in polis kurşunuyla başından ağır yaralanmasını protesto edenlere müdahale, 5 Aralık
© AFP 2022 / SAKIS MITROLIDIS
Selanik'te dün sabah erken saatlerde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.
Başından yaralanan 16 yaşındaki roman çocuk Kostas Frangulis, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Yunanistan Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, polisin genci, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.
Gencin, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan açıklamada, polisin iki el ateş açarak sürücüyü durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti.​​​​​​​
Yunanistan'da dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan 16 yaşındaki sürücünün polisin ateş açması sonucu ağır yaralanması birçok noktada protesto edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
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Yunanistan'da polis tarafından vurulan 16 yaşındaki genç için gösteriler düzenlendi
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