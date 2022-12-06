https://sputniknews.com.tr/20221206/asli-baykal-bir-amerikaliyi-somurge-komiseri-gibi-sunmak-chpde-aklin-tatilde-oldugunu-gosteriyor-1064233812.html

Aslı Baykal: Bir Amerikalıyı sömürge komiseri gibi sunmak, CHP’de aklın tatilde olduğunu gösteriyor

Aslı Baykal: Bir Amerikalıyı sömürge komiseri gibi sunmak, CHP’de aklın tatilde olduğunu gösteriyor

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Endüstriyel Dönüşüm Baş Danışmanı olarak tanıtılan Jeremy Rifkin'e... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T10:13+0300

2022-12-06T10:13+0300

2022-12-06T10:35+0300

politika

abdulkadir selvi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

aslı baykal ataman

jeremy rifkin

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CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuştu.Selvi'nin bugünkü köşesinde yayınlanan röportajda Baykal'a yöneltilen sorular ve yanıtlar şöyle:Aslı Hanım, CHP’nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu’nu açıkladığı toplantıyı nasıl buldunuz?Merkel’in danışmanı Jeremy Rifkin’in, Kılıçdaroğlu’na başdanışman olması tartışmaya neden oldu. Siz nasıl bakıyorsunuz?'Ya Erdoğan ya Rifkin dediler'CHP yabancılardan destek alarak bir vizyon belgesi açıklayamaz mı?CHP’den neden istifa ettiniz?Eleştirileriniz CHP’nin milli çizgiden ayrıldığı yönünde odaklanıyor. Bunu neye dayanarak iddia ediyorsunuz?CHP’den sizinle bir temas kuran oldu mu?İstifa kararı almadan önce babanızla istişare ettiniz mi?Kararınızı Deniz Bey nasıl karşıladı?Şimdiye kadar “Deniz Baykal’ın kızıyım. Bir şey söylersem yanlış anlaşır” dediğiniz oldu mu?Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmesini neden desteklediniz?Terör saldırıları iktidara yarıyor şeklindeki değerlendirmeler üzerine “Siz de terörle mücadele edin o vakit, size yarasın” dediniz.‘6 benzemez’in tek ortak noktası Erdoğan gitsin. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon diyorsunuz. Neden ‘6 benzemez’ diyorsunuz?AK Parti'ye geçecek mi?Siz CHP yönetimini eleştirip Erdoğan’ın bazı icraatlarına destek verince “Aslı Baykal, AK Parti’ye geçecek” yorumları yapılıyor. Böyle bir düşünceniz var mı?Yeni bir parti kurmayı ya da hareket başlatmayı düşünüyor musunuz?

https://sputniknews.com.tr/20221205/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-rifkinle-kac-para-karsiliginda-anlasti-1064157504.html

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abdulkadir selvi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aslı baykal ataman, jeremy rifkin