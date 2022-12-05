Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu Rifkin’le kaç para karşılığında anlaştı?

1. Almanya’da, ABD’de ve Çin’de ciddiye alınan bir isim. İspanya ve Portekiz’deki ünü ise olumsuz. Almanya’da, ABD’de ve Çin’de ciddiye alınan bir isim. İspanya ve Portekiz’deki ünü ise olumsuz.

2. Merkel’e danışmanlık yapmış ama yakın çevrede bulunmamış. Merkel’i Merkel yapan üretim, kalkınma ve istihdam politikalarının mimarı olan ekip arasında yer almamış. Merkel’in politika belirleyen danışmanları onu uzak tutuyorlarmış. Biraz da somut değil, soyut varsayımlar üzerine konuşan biri olarak görüyorlarmış. Merkel’e danışmanlık yapmış ama yakın çevrede bulunmamış. Merkel’i Merkel yapan üretim, kalkınma ve istihdam politikalarının mimarı olan ekip arasında yer almamış. Merkel’in politika belirleyen danışmanları onu uzak tutuyorlarmış. Biraz da somut değil, soyut varsayımlar üzerine konuşan biri olarak görüyorlarmış.

3. Rifkin, Merkel’in yakın çalıştığı danışmanlarından biri değilmiş. Uzun aralıklarla gelip yeni trendler konusunda sunum yapıyormuş. Somut politikalar önermek yerine dijitalleşme, çevre, Avrupa Birliği’nin yönelmesi gereken alanlar ve Endüstri 4.0 konusunda sunum yapıyormuş. Rifkin, Merkel’in yakın çalıştığı danışmanlarından biri değilmiş. Uzun aralıklarla gelip yeni trendler konusunda sunum yapıyormuş. Somut politikalar önermek yerine dijitalleşme, çevre, Avrupa Birliği’nin yönelmesi gereken alanlar ve Endüstri 4.0 konusunda sunum yapıyormuş.

4. Endüstri 4.0 sunumlarıyla Çin’de büyük sükse yapmış. Konuşan makinalar konusu Çin Devlet Başkanı Şi’nin idealiymiş. O nedenle ilgi göstermiş. Endüstri 4.0 sunumlarıyla Çin’de büyük sükse yapmış. Konuşan makinalar konusu Çin Devlet Başkanı Şi’nin idealiymiş. O nedenle ilgi göstermiş.

5. Rifkin’in İspanya ve Portekiz karnesi ise kötü. İki ülkede patlak veren krizin sorumlusu olarak gösterilmiş. Gelen krizi görememekle, iki ülkenin ihtiyacı olan üretim ve istihdama dayalı projeleri hafife almakla suçlanmış. Rifkin’in İspanya ve Portekiz karnesi ise kötü. İki ülkede patlak veren krizin sorumlusu olarak gösterilmiş. Gelen krizi görememekle, iki ülkenin ihtiyacı olan üretim ve istihdama dayalı projeleri hafife almakla suçlanmış.

6. Rifkin, Kılıçdaroğlu’nun teklifini alınca heyecanlandığını söylemişti. Rifkin’in bu tür sunumlar için günlük ortalama 20 bin dolar ücret aldığı söyleniyor. Artı masraflar... Uçak, otel gibi harcamaların karşılanması gerekiyormuş. Kılıçdaroğlu ile ne kadara anlaştı, orasını bilemiyorum ama aylık 5 sunum yapsa yıllık 1 milyon dolara denk geliyor. Doğrusu Rifkin’i heyecanlandıracak bir ücret. Çünkü her ağzını açtığında kronometre işleyip para yazacak. Rifkin, Kılıçdaroğlu’nun teklifini alınca heyecanlandığını söylemişti. Rifkin’in bu tür sunumlar için günlük ortalama 20 bin dolar ücret aldığı söyleniyor. Artı masraflar... Uçak, otel gibi harcamaların karşılanması gerekiyormuş. Kılıçdaroğlu ile ne kadara anlaştı, orasını bilemiyorum ama aylık 5 sunum yapsa yıllık 1 milyon dolara denk geliyor. Doğrusu Rifkin’i heyecanlandıracak bir ücret. Çünkü her ağzını açtığında kronometre işleyip para yazacak.

7. Kılıçdaroğlu, ticari sırrın arkasına gizlenmeden Rifkin’le ne kadarücret karşılığı anlaştığını açıklamalı. Çünkü ödeyeceği para kendi cebinden değil, CHP’nin kasasından çıkacak. Kılıçdaroğlu, ticari sırrın arkasına gizlenmeden Rifkin’le ne kadarücret karşılığı anlaştığını açıklamalı. Çünkü ödeyeceği para kendi cebinden değil, CHP’nin kasasından çıkacak.

8. Rifkin’in şirketinin bir web sayfası var. Eğer banka hesabınızda yüklü bir miktarda dolarınız varsa siz de Jeremy Rifkin’e, “https://centerforneweconomics.org/people/jeremy-rifkin/” adresinden ulaşıp kendisiyle anlaşabilirsiniz. Rifkin’in şirketinin bir web sayfası var. Eğer banka hesabınızda yüklü bir miktarda dolarınız varsa siz de Jeremy Rifkin’e, “https://centerforneweconomics.org/people/jeremy-rifkin/” adresinden ulaşıp kendisiyle anlaşabilirsiniz.

9. İşin bir de CHP siyasetini ilgilendiren bir yüzü var. Millici bir partiye ithal danışman tartışmaları Kılıçdaroğlu’nun İkinci Yüzyıla Çağrı vizyonunu şimdiden gölgede bıraktı. İşin bir de CHP siyasetini ilgilendiren bir yüzü var. Millici bir partiye ithal danışman tartışmaları Kılıçdaroğlu’nun İkinci Yüzyıla Çağrı vizyonunu şimdiden gölgede bıraktı.

10. Rifkin’in toplantıya Türkiye’ye gelmeden video konferans yöntemiyle bağlanması bir iletişim felaketi oldu. Rifkin’in toplantı sırasında salonda olmaması ve CHP’lilere video konferans yöntemiyle seslenmesi, sömürge valisi eleştirilerini de beraberinde getirdi. Rifkin’in toplantıya Türkiye’ye gelmeden video konferans yöntemiyle bağlanması bir iletişim felaketi oldu. Rifkin’in toplantı sırasında salonda olmaması ve CHP’lilere video konferans yöntemiyle seslenmesi, sömürge valisi eleştirilerini de beraberinde getirdi.

11. Rifkin konuşurken Selvi Kılıçdaroğlu’nun uyuması, toplantının etkisini sıfırladı. “Kılıçdaroğlu’nun eşi dahi heyecan duymadı ki, Türk toplumu bundan neden heyecan duysun” yorumlarına neden oldu. İyi uykular CHP paylaşımları yapıldı. Rifkin konuşurken Selvi Kılıçdaroğlu’nun uyuması, toplantının etkisini sıfırladı. “Kılıçdaroğlu’nun eşi dahi heyecan duymadı ki, Türk toplumu bundan neden heyecan duysun” yorumlarına neden oldu. İyi uykular CHP paylaşımları yapıldı.

12. Faik Öztrak’ın, “Devlet OVP hedeflerini tespit ve izlemek için, ekonomik ve siyasi skandallarla batan ENRON şirketinin danışmanlığını yapmış McKinsey’i tutmuş. Bizim bürokratlarımızın neyi eksik de yabancı danışman tuttunuz? Bu şirkette bürokrasimizden yetişmiş kaç uzman var?” tweet’i yeniden gündem oldu. Faik Öztrak’ın, “Devlet OVP hedeflerini tespit ve izlemek için, ekonomik ve siyasi skandallarla batan ENRON şirketinin danışmanlığını yapmış McKinsey’i tutmuş. Bizim bürokratlarımızın neyi eksik de yabancı danışman tuttunuz? Bu şirkette bürokrasimizden yetişmiş kaç uzman var?” tweet’i yeniden gündem oldu.