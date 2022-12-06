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https://sputniknews.com.tr/20221206/alevi-ailenin-kapisina-carpi-isareti-koyan-kisi-evde-yasayan-kadin-cikti-1064269865.html
Alevi ailenin kapısına çarpı işareti koyan kişi, evde yaşayan kadın çıktı
Alevi ailenin kapısına çarpı işareti koyan kişi, evde yaşayan kadın çıktı
Aydın'ın Didim ilçesinde Alevi ailenin yaşadığı bir evin kapısına çarpı işareti konulması eyleminin, boşanma aşamasındaki eşinin eve dönmesini sağlamaya... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T23:40+0300
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türkiye
aydın
didim
alevi
ev
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Alınan bilgiye göre, Aydın Didim'in Efeler Mahallesi’nde dün bazı evlerin kapısına Alevi vatandaşlara yönelik yazı yazıldığı ve kırmızı boyayla çarpı işareti çizildiği ihbarı üzerine, emniyet güçlerince inceleme başlatıldı.İnceleme sonucunda söz konusu evde yaşayan U.S ve M.S’nin bir süredir ayrı yaşadığı, çiftin iki çocuklarının bulunduğu belirlendi. M.S’nin bir aydır pansiyon ve otellerde kalan eşiyle barışmaya çalıştığı, eşinin eve dönüp ailesine sahip çıkması için yaşadığı ev ile yan dairenin kapısına kırmızı boyayla çarpı işareti çizdiği ve bunu 'Alevilere yönelik bir eylem gibi göstermeye çalıştığı' ortaya çıkarıldı.Didim Güvenlik Büro Amirliğince hakkında adli işlem başlatılan M.S’nin, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20221108/alevi-bektasi-federasyonu-baskani-aslan-yuz-yuze-verdikleri-sozler-galiba-gece-yarisi-degisti-1063207039.html
türkiye
aydın
didim
efeler
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aydın, didim, alevi, ev, işaret, efeler
aydın, didim, alevi, ev, işaret, efeler

Alevi ailenin kapısına çarpı işareti koyan kişi, evde yaşayan kadın çıktı

23:40 06.12.2022
© AAAlevi ailenin kapısına çarpı işareti koyan kişi, evde yaşayan kadın çıktı.
Alevi ailenin kapısına çarpı işareti koyan kişi, evde yaşayan kadın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AA
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Aydın'ın Didim ilçesinde Alevi ailenin yaşadığı bir evin kapısına çarpı işareti konulması eyleminin, boşanma aşamasındaki eşinin eve dönmesini sağlamaya çalışan kadın tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, Aydın Didim'in Efeler Mahallesi’nde dün bazı evlerin kapısına Alevi vatandaşlara yönelik yazı yazıldığı ve kırmızı boyayla çarpı işareti çizildiği ihbarı üzerine, emniyet güçlerince inceleme başlatıldı.
İnceleme sonucunda söz konusu evde yaşayan U.S ve M.S’nin bir süredir ayrı yaşadığı, çiftin iki çocuklarının bulunduğu belirlendi.
M.S’nin bir aydır pansiyon ve otellerde kalan eşiyle barışmaya çalıştığı, eşinin eve dönüp ailesine sahip çıkması için yaşadığı ev ile yan dairenin kapısına kırmızı boyayla çarpı işareti çizdiği ve bunu 'Alevilere yönelik bir eylem gibi göstermeye çalıştığı' ortaya çıkarıldı.
Didim Güvenlik Büro Amirliğince hakkında adli işlem başlatılan M.S’nin, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.​​​​​​​
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Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Aslan: Yüz yüze verdikleri sözler galiba gece yarısı değişti
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