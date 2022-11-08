Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Aslan: Yüz yüze verdikleri sözler galiba gece yarısı değişti

Halkın seçmiş olduğu vekiller, onların sözleri ya da diyalogları bile söz konusu değil. Talimat tek yerden alınıyor ve tek elin verdiği talimat diyaloga kapalı oluyor. Verilen talimat karşısında hak tanımayan, her türlü hukuksuzlukla ilgili elinden geleni yapmaya çalışan güvenlik güçleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ülkemiz öyle bir hale geldi ki mevcut Anayasa’daki yazılan kanunları ve yasaları tanımayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Yasa tasarısına karşı çıkmamızdaki konularda da Anayasa’nın 2,10 ve 24. Maddesini dahi uygulamayan bir anlayış var. Hukukun tanınmadığı bir süreç yaşıyoruz.