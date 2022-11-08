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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221108/alevi-bektasi-federasyonu-baskani-aslan-yuz-yuze-verdikleri-sozler-galiba-gece-yarisi-degisti-1063207039.html
Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Aslan: Yüz yüze verdikleri sözler galiba gece yarısı değişti
Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Aslan: Yüz yüze verdikleri sözler galiba gece yarısı değişti
Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, TBMM önünde yapılmak istenen açıklamaya polis müdahalesini, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T20:36+0300
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TBMM önünde yaptıkları protesto gösterisinde polisin biber gazlı müdahalesine maruz kalan Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında yaşananları anlattı. Aslan, “Çankaya kapısı girişi tarafındaki parkta açıklama yapabilirsiniz diye mutabakata varmıştık ama dün yüz yüze görüşürken söylenen sözler galiba gece yarısı değişti. Ülkemiz öyle bir hale geldi ki mevcut Anayasa’daki yazılan kanunları ve yasaları tanımayan bir anlayışla karşı karşıyayız” dedi.Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan’ın açıklamalarından satırbaşlar şöyleı:‘Hukukun tanınmadığı bir süreç yaşıyoruz’
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tbmm, alevi, polis
tbmm, alevi, polis

Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Aslan: Yüz yüze verdikleri sözler galiba gece yarısı değişti

20:36 08.11.2022
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TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, TBMM önünde yapılmak istenen açıklamaya polis müdahalesini, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında anlattı.
TBMM önünde yaptıkları protesto gösterisinde polisin biber gazlı müdahalesine maruz kalan Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında yaşananları anlattı. Aslan, “Çankaya kapısı girişi tarafındaki parkta açıklama yapabilirsiniz diye mutabakata varmıştık ama dün yüz yüze görüşürken söylenen sözler galiba gece yarısı değişti. Ülkemiz öyle bir hale geldi ki mevcut Anayasa’daki yazılan kanunları ve yasaları tanımayan bir anlayışla karşı karşıyayız” dedi.

Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan’ın açıklamalarından satırbaşlar şöyleı:

Türkiye’de özellikle son yıllarda demokratik talepleri dillendirmek, hak ve özgürlükler açısından yasal çerçevede vermiş olduğumuz mücadelede anayasayı tanımaya, hukuku yok sayan anlayışla bugün yine karşı karşıyayız. Demokratik ve barışçıl tüm diyaloglarımızı kullandık. Ankara Valisi ile diyaloga geçtik, emniyetten sorumlu vali yardımcısıyla dün yüz yüze de görüşmüştük. Dünkü konuşmalarımızda bizlere, dışarıdan gelen kitlemizin kapalı Pazar yerinde toplanmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerinin sözünü vermişlerdi. Dikmen kapısından sonra asla olmaz demişlerdi ama daha sonra diyalogla Çankaya kapısı girişi tarafındaki parkta açıklama yapabilirsiniz diye mutabakata varmıştık. Fakat dün yüz yüze görüşürken söylenen sözler galiba gece yarısı değişti. Sabahleyin emniyet haberimiz yok, izin veremeyiz dedi. Şehir dışından gelen kitlemizi araçlarından bile indirmeden tekrar şehir dışına yönlendirdiler. Pazar yerinde ablukaya alındık. Çankaya kapısına gitmek istedik ama müdahale edildi ve şiddetle karşı karşıya kaldık.

‘Hukukun tanınmadığı bir süreç yaşıyoruz’

Halkın seçmiş olduğu vekiller, onların sözleri ya da diyalogları bile söz konusu değil. Talimat tek yerden alınıyor ve tek elin verdiği talimat diyaloga kapalı oluyor. Verilen talimat karşısında hak tanımayan, her türlü hukuksuzlukla ilgili elinden geleni yapmaya çalışan güvenlik güçleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ülkemiz öyle bir hale geldi ki mevcut Anayasa’daki yazılan kanunları ve yasaları tanımayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Yasa tasarısına karşı çıkmamızdaki konularda da Anayasa’nın 2,10 ve 24. Maddesini dahi uygulamayan bir anlayış var. Hukukun tanınmadığı bir süreç yaşıyoruz.
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