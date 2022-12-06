https://sputniknews.com.tr/20221206/abdnin-avrupada-etkisi-surdugu-muddetce-kita-kendi-basina-karar-verme-sansina-sahip-degil-1064249353.html
‘ABD’nin Avrupa’da etkisi sürdüğü müddetçe kıta kendi başına karar verme şansına sahip değil’
‘ABD’nin Avrupa’da etkisi sürdüğü müddetçe kıta kendi başına karar verme şansına sahip değil’
ABD, AB ülkelerine pahalıya sattığı doğalgaz ile birlikte GSYİH’sini yükseltirken, Avrupa'da halihazırda zor olan ekonomik durum, ABD’nin Enflasyon Azaltma... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T15:20+0300
2022-12-06T15:20+0300
2022-12-06T15:47+0300
abd
avrupa birliği
görüş
enerji krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
petrol
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
doğalgaz
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Ukrayna krizi nedeniyle Rusya üzerindeki yaptırım baskısını artıran Avrupa Birliği (AB), diğer yandan da elektrik, yakıt ve gıda fiyatlarının yükselmesi ile mücadele ederken, ABD ile ilişkilerini de gözden geçiriyor. Konu, Amerikan Politico’nun iddiası ile tekrar gündeme otururken, AB liderlerinin ardı ardına ‘memnuniyetsizliğini’ ifade ediyor. Son olarak ABD’nin Enflasyon Azaltma Yasası’nı (IRA) kabul etmesiyle ‘Batılı müttefiklerin birliğinin sarsıldığı ve AB’li politikacıların Joe Biden yönetimine öfkeli’ olduğu iddia edildi. Buna göre Brüksel, ABD’nin Avrupa'daki ticareti haksız yere kısıtladığını düşünürken Washington’ın AB sanayisini yok etmekle tehdit ettiği görüşünde.Macron: ABD’nin tavrı dostça değilSöz konusu yasa, ABD’de üretilen iklim dostu bataryalarda ve yeşil enerji teşviki ile elektrik faturalarının düşürülmesine yönelik bütçe ayırılmasını, yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerinin düşürülmesini, buna ek olarak da vergi indirimine gidilmesini öngörüyor. Buna göre AB yetkilileri yasayı, ithal ürünlere karşı ayrımcı olmakla ve halihazırda ortada olan ekonomik krizi daha da büyütme ihtimaliyle suçluyor. Hatta öyle ki, Politico’ya konuşan Avrupalı diplomatların söylemine göre, enerji kaynaklarının kıtlığından kazanç sağlayarak daha fazla gazı daha yüksek fiyatlarla satan ve daha fazla silah ticareti yapma fırsatı yakalayan ABD, ‘Ukrayna krizinden en çok yararlanan ülke’ konumunda.IRA ile ilgili konuşan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de, Avrupa ve ABD'deki enerji fiyatlarındaki farkın yanı sıra ABD hükümetinin işletmeleri çekmek için verdiği sübvansiyonların AB'li üreticileri dünya pazarında dezavantajlı konuma getirdiğini söylemişti. Ayrıca Le Maire, “Amerikalı ortakların bize şirketlerinden dört kat daha pahalıya LNG satmasını kabul edemeyiz. ABD'nin Avrupa pahasına ekonomik hakimiyet kurmasına izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı. Kasım ayı başlarında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, sektör temsilcilerine yaptığı bir konuşmada, ABD'de enflasyonu düşürme yasasını eleştirmiş, “ABD'de enflasyonu düşürme yasası dostça değil ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı” demişti. Son açıklamasında Macron, enerji fiyatları nedeniyle ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerde senkronizasyon bozukluğu olduğunu söyledi. Bunun üzerine ABD merkezli Wall Street Journal da konuyu “Macron ve diğer Avrupalı liderler ekonomik gerileme ve enerji krizinden ABD'yi sorumlu tuttu” şeklinde manşetine taşıdı.Macaristan ABD’yi enerji krizinden yararlanmakla suçladı, Almanya ‘Rus gazını kesmeye hazır değildik’ dediIRA yasasının yanı sıra enerji kaynaklarının Avrupa'ya satışı sayesinde Washington'un ülkedeki ‘teknik durgunluğu’ geçici olarak sona erdirdiği ve üçüncü çeyrekte GSYİH'nın yıllık yüzde 2,6 arttığı kaydedildi. Fakat ABD’nin ‘tarihi müttefiki’ AB’de ise ekonomik tablo tam tersi. Macaristan’ın Başbakanı Victor Orban da AB ekonomisinin tehlike altında olduğunun sinyallerine dikkat çeken liderlerden. Orban, Avrupa ekonomisinin ekseninin Rusya'dan gelen ucuz enerji olduğunu belirterek “Avrupa, ‘Amerikalı dostlarına’ bu durumda kimin kazandığına dair sorular sormalı” açıklamasında bulundu. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise ABD'yi Avrupa'daki durgunluktan ‘yararlanan taraf’ olarak nitelendirdi.Enerji krizi koşullarında, Avrupa endüstrisi rekabet gücünü kaybederken özellikle ağır darbe alan sanayi devi Almanya’nın Şansölyesi Olaf Scholz, Foreign Affairs için yazdığı bir makalede ülkesinin Avrupa güvenliğinin garantörü olmaya niyetli olduğunu belirterek diğer bir yandan da Almanya’nın 2021'de Rusya'dan gaz tedarikini durdurmaya hazır olmadığını itiraf etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin AB liderlerinin bu açıklamalarından önce, AB'nin Rus enerji taşıyıcılarını ve diğer kaynakları tamamen reddetmeye zorlayan ABD’nin Avrupa'yı sanayisizleştirdiği uyarısında bulunmuştu.AB: ABD’ye misilleme önlemleri alınabilirAvrupa Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton ise, ticaret ve teknoloji zirvesi için ABD'ye yapacağı ziyareti, ‘toplantının Avrupalı liderleri ilgilendiren konulara yeterince ilgi göstermemesi’ nedeniyle iptal ettiğini açıkladı. AB’deki işletmeler için eşit koşullar sağlamak adına ABD ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ise, IRA’nın kabul edilmesiyle küresel rekabeti dengelemek için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Daha önce Breton, ABD'nin IRA yasasında belirtilen maddeleri revize etmemesi halinde ‘misilleme önlemlerinin’ alınması fikrinin dışlanmadığının altını çizmişti. Buna karşılık Batı medyasında Fransa ve Almanya’nın, ABD enflasyon yasasına yanıt olarak harekete geçmesi öngörüldü.Avrupa Parlamentosu’ndan sert tavır çağrısı: ‘Tüm işkence araçlarını masaya koymak zorundayız’Bu sırada 5 Kasım’da Avrupa Parlamentosu’nda konuşan AB Milletvekilleri Markus Ferber ve Bernd Lange, birliğin ‘tüm işkence araçlarını masaya koymak ve ticareti korumak için önlemleri artırmayı düşünmek’ zorunda kalacağını söyledi. Ayrıca Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi Başkanı olan Lange, AB yetkililerinden ABD'ye karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) bir an önce dava açmasını talep ederek IRA konusunda ABD'ye sert tavır çağrısında bulundu.Transatlantik ilişkilerin gerilmesine yol açan durumları Sputnik’e değerlendiren Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen İşçiler Komitesi eski Başkanı ve İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Can Ünver’e göre, Avrupa kolay kolay bitiremeyeceği bir ‘çıkmaz ve aymazlık’ içinde.‘Avrupa'nın kendi çıkarları aleyhine olan gelişmeleri hep onayladılar, bıçak kemiğe dayandı’Ünver, transatlantik bağlantıların kolay sarsılacak bir şey olmadığına dikkat çekerek, “Özellikle Almanya'da koalisyon hükümetinin Dışişleri Bakanı Yeşiller Partisi'nden ve o partinin son derece güçlü transatlantik bağları var. Aslında son zamanlarda Avrupa'nın kendi çıkarları aleyhine olan gelişmelere hep ‘evet’ dediler. Özellikle Rusya üzerindeki yaptırımlar konusunda bunun çok etkili olduğu ya da bir kıymeti harbiyesi olduğu kanaatinde değilim. Bu tür yaptırımların çok etkili olma devrrini geride bıraktık diye düşünüyorum. ABD ile Avrupa’nın zaten Trump zamanında gerilmiş olan ilişkileri, biraz düzelmeye yüz tutmuştu. Fakat şimdi bıçak kemiğe dayanmaya başladı. İlk önce Hollanda o yaptırım kervanından çıktı” dedi.‘ABD’nin Batı bloğu içerisindeki etkisi azalmadan devam ediyor, Avrupa bir çıkmaz ve aymazlık içinde’Enerji krizinin de Avrupa’yı derinden etkilediğine değinen Ünver şunları aktardı:‘ABD’nin etkisi sürdüğü müddetçe AB ülkeleri ve Avrupa kendi başına karar verme şansına sahip değil’ABD’nin Batı bloku içerisindeki etkisini değerlendiren Ünver, “Aslında bu etki sürdüğü müddetçe AB ülkeleri ve Avrupa kendi başına karar verme şansına fazla sahip değil. Dolayısıyla böyle bir küresel aktör olma çabaları genellikle başarısızlıkla sonuçlanıyor diye düşünüyorum. Şu anki durum da bu. Fakat bu çekişme bir şekilde devam edecek. ‘Nereye kadar devam edecek’ derseniz de şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü o kadar faktör, o kadar değişken var ki değişkenlerin hepsini nasıl olacağını önceden karar vermek zor" dedi.‘Enerji fiyatlarının yükseldiğini gördüğümüz değişkenler içinde ABD doğrudan fayda görmedi’ABD ve AB’nin kendilerini aynı botta olarak görmesi gerektiğini ve o botun su almaya başladığında herkesin etkilendiğini dile getiren Ünver, “ABD’nin son işsizlik rakamlarına bakıyoruz, bir düzelme var. Ekonomisinde belki bir kıpırdanma falan söz konusu olabilir, o da küresel gelişmelere bağlı şey. Fakat ABD’nin doğrudan fayda gördüğü kanaatinde değilim. Çok değişken var. Bu değişkenlerin içerisinde de enerji giderlerinin yükseldiğini görüyorsunuz. Bir de sürekli enflasyona karşı faizleri yükseltiyorlar. Neticeyi alabildiler mi derseniz henüz tam belli değil. Şu ana kadar da ekonomide büyük bir iyileşme falan da söz konusu olmadı. Ancak işte biraz işsiz sayıları azalmıştı” dedi ve ekledi:‘Günlük değişen çıkarlar ve sorunlar var’
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abd, avrupa birliği, enerji krizi, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), doğalgaz, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), politico, joe biden, emmanuel macron, fransa, macaristan, viktor orban, avrupa parlamentosu (ap), bruno le maire, fransa maliye bakanı bruno le maire, ursula von der leyen, dünya ticaret örgütü (dtö), kriz, ekonomik kriz, siyasi kriz, transatlantik paktı, transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı (ttip), can ünver
abd, avrupa birliği, enerji krizi, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), doğalgaz, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), politico, joe biden, emmanuel macron, fransa, macaristan, viktor orban, avrupa parlamentosu (ap), bruno le maire, fransa maliye bakanı bruno le maire, ursula von der leyen, dünya ticaret örgütü (dtö), kriz, ekonomik kriz, siyasi kriz, transatlantik paktı, transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı (ttip), can ünver
‘ABD’nin Avrupa’da etkisi sürdüğü müddetçe kıta kendi başına karar verme şansına sahip değil’
15:20 06.12.2022 (güncellendi: 15:47 06.12.2022) Abone ol
Özel
ABD, AB ülkelerine pahalıya sattığı doğalgaz ile birlikte GSYİH’sini yükseltirken, Avrupa'da halihazırda zor olan ekonomik durum, ABD’nin Enflasyon Azaltma Yasası nedeniyle daha da kötüleşme tehdidi içinde. Washington ile Brüksel’i karşı karşıya getiren durumları Sputnik’e değerlendiren Prof. Dr. Ünver, “Avrupa bir çıkmaz ve aymazlık içinde” dedi.
Ukrayna krizi
nedeniyle Rusya
üzerindeki yaptırım baskısını artıran Avrupa Birliği (AB)
, diğer yandan da elektrik, yakıt ve gıda fiyatlarının yükselmesi
ile mücadele ederken, ABD ile ilişkilerini de gözden geçiriyor. Konu, Amerikan Politico
’nun iddiası
ile tekrar gündeme otururken, AB liderlerinin ardı ardına ‘memnuniyetsizliğini’ ifade ediyor. Son olarak ABD’nin Enflasyon Azaltma Yasası’nı (IRA)
kabul etmesiyle ‘Batılı müttefiklerin birliğinin sarsıldığı ve AB’li politikacıların Joe Biden
yönetimine öfkeli’ olduğu iddia edildi. Buna göre Brüksel
, ABD’nin Avrupa'daki ticareti
haksız yere kısıtladığını
düşünürken Washington’ın
AB sanayisini
yok etmekle tehdit ettiği görüşünde.
Macron: ABD’nin tavrı dostça değil
Söz konusu yasa, ABD’de üretilen iklim dostu bataryalarda ve yeşil enerji teşviki ile elektrik faturalarının düşürülmesine yönelik bütçe ayırılmasını, yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerinin düşürülmesini, buna ek olarak da vergi indirimine gidilmesini öngörüyor. Buna göre AB yetkilileri yasayı, ithal ürünlere karşı ayrımcı olmakla ve halihazırda ortada olan ekonomik krizi daha da büyütme ihtimaliyle suçluyor. Hatta öyle ki, Politico’ya konuşan Avrupalı diplomatların söylemine göre, enerji kaynaklarının kıtlığından kazanç sağlayarak daha fazla gazı daha yüksek fiyatlarla satan ve daha fazla silah ticareti yapma fırsatı yakalayan ABD, ‘Ukrayna krizinden en çok yararlanan ülke’ konumunda.
IRA ile ilgili konuşan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de, Avrupa ve ABD'deki enerji fiyatlarındaki farkın yanı sıra ABD hükümetinin işletmeleri çekmek için verdiği sübvansiyonların AB'li üreticileri dünya pazarında dezavantajlı konuma getirdiğini söylemişti. Ayrıca Le Maire, “Amerikalı ortakların bize şirketlerinden dört kat daha pahalıya LNG satmasını kabul edemeyiz. ABD'nin Avrupa pahasına ekonomik hakimiyet kurmasına izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı. Kasım ayı başlarında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, sektör temsilcilerine yaptığı bir konuşmada, ABD'de enflasyonu düşürme yasasını eleştirmiş, “ABD'de enflasyonu düşürme yasası dostça değil ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı” demişti. Son açıklamasında Macron, enerji fiyatları nedeniyle ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerde senkronizasyon bozukluğu olduğunu söyledi. Bunun üzerine ABD merkezli Wall Street Journal da konuyu “Macron ve diğer Avrupalı liderler ekonomik gerileme ve enerji krizinden ABD'yi sorumlu tuttu” şeklinde manşetine taşıdı.
Macaristan ABD’yi enerji krizinden yararlanmakla suçladı, Almanya ‘Rus gazını kesmeye hazır değildik’ dedi
IRA yasasının yanı sıra enerji kaynaklarının Avrupa'ya satışı sayesinde Washington'un ülkedeki ‘teknik durgunluğu’ geçici olarak sona erdirdiği ve üçüncü çeyrekte GSYİH'nın yıllık yüzde 2,6 arttığı kaydedildi. Fakat ABD’nin ‘tarihi müttefiki’ AB’de ise ekonomik tablo tam tersi. Macaristan’ın Başbakanı Victor Orban da AB ekonomisinin tehlike altında olduğunun sinyallerine dikkat çeken liderlerden. Orban, Avrupa ekonomisinin ekseninin Rusya'dan gelen ucuz enerji olduğunu belirterek “Avrupa, ‘Amerikalı dostlarına’ bu durumda kimin kazandığına dair sorular sormalı” açıklamasında bulundu. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise ABD'yi Avrupa'daki durgunluktan ‘yararlanan taraf’ olarak nitelendirdi.
Enerji krizi koşullarında, Avrupa endüstrisi rekabet gücünü kaybederken özellikle ağır darbe alan sanayi devi Almanya’nın Şansölyesi Olaf Scholz, Foreign Affairs için yazdığı bir makalede ülkesinin Avrupa güvenliğinin garantörü olmaya niyetli olduğunu belirterek diğer bir yandan da Almanya’nın 2021'de Rusya'dan gaz tedarikini durdurmaya hazır olmadığını itiraf etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin AB liderlerinin bu açıklamalarından önce, AB'nin Rus enerji taşıyıcılarını ve diğer kaynakları tamamen reddetmeye zorlayan ABD’nin Avrupa'yı sanayisizleştirdiği uyarısında bulunmuştu.
AB: ABD’ye misilleme önlemleri alınabilir
Avrupa Komisyonu'
nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton
ise, ticaret ve teknoloji zirvesi için ABD'ye yapacağı ziyareti, ‘toplantının Avrupalı liderleri ilgilendiren konulara yeterince ilgi göstermemesi’ nedeniyle iptal ettiğini açıkladı
. AB’deki işletmeler için eşit koşullar sağlamak adına ABD ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen
ise, IRA’nın kabul edilmesiyle küresel rekabeti dengelemek için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Daha önce Breton, ABD'nin IRA yasasında belirtilen maddeleri revize etmemesi halinde ‘misilleme önlemlerinin’ alınması fikrinin dışlanmadığının altını çizmişti. Buna karşılık Batı medyasında Fransa ve Almanya’nın, ABD enflasyon yasasına yanıt olarak harekete geçmesi öngörüldü
.
Avrupa Parlamentosu’ndan sert tavır çağrısı: ‘Tüm işkence araçlarını masaya koymak zorundayız’
Bu sırada 5 Kasım’da Avrupa Parlamentosu’nda konuşan AB Milletvekilleri Markus Ferber ve Bernd Lange, birliğin ‘tüm işkence araçlarını masaya koymak ve ticareti korumak için önlemleri artırmayı düşünmek’ zorunda kalacağını söyledi. Ayrıca Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi Başkanı olan Lange, AB yetkililerinden ABD'ye karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) bir an önce dava açmasını talep ederek IRA konusunda ABD'ye sert tavır çağrısında bulundu.
Transatlantik ilişkilerin gerilmesine yol açan durumları Sputnik’e değerlendiren Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen İşçiler Komitesi eski Başkanı ve İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Can Ünver’e göre, Avrupa kolay kolay bitiremeyeceği bir ‘çıkmaz ve aymazlık’ içinde.
‘Avrupa'nın kendi çıkarları aleyhine olan gelişmeleri hep onayladılar, bıçak kemiğe dayandı’
Ünver, transatlantik bağlantıların kolay sarsılacak bir şey olmadığına dikkat çekerek, “Özellikle Almanya'da koalisyon hükümetinin Dışişleri Bakanı Yeşiller Partisi'nden ve o partinin son derece güçlü transatlantik bağları var. Aslında son zamanlarda Avrupa'nın kendi çıkarları aleyhine olan gelişmelere hep ‘evet’ dediler. Özellikle Rusya üzerindeki yaptırımlar konusunda bunun çok etkili olduğu ya da bir kıymeti harbiyesi olduğu kanaatinde değilim. Bu tür yaptırımların çok etkili olma devrrini geride bıraktık diye düşünüyorum. ABD ile Avrupa’nın zaten Trump zamanında gerilmiş olan ilişkileri, biraz düzelmeye yüz tutmuştu. Fakat şimdi bıçak kemiğe dayanmaya başladı. İlk önce Hollanda o yaptırım kervanından çıktı” dedi.
‘ABD’nin Batı bloğu içerisindeki etkisi azalmadan devam ediyor, Avrupa bir çıkmaz ve aymazlık içinde’
Enerji krizinin de Avrupa’yı derinden etkilediğine değinen Ünver şunları aktardı:
“Enerji krizi nedeniyle olanlar malum -ki enerji krizinin sebeplerinden bir tanesi de AB’nin doğalgaza artan bağımlılığı- Almanya çok büyük bir hata yaparak Merkel zamanında çeşitli nedenlerle nükleer enerjiden çıkma kararı aldı. Ama zannediyorum ki artık yanlış bir yola girdiklerini fark etmeye başladılar. Diğer yandan kömüre dönmeye kalkışıyorlar. Bu arada tabii ki başka alternatifler de arıyorlar. O alternatiflerin bir kısmını da buldular gibi gözüküyor. Mesela Katar'la anlaşma yaptılar. Rusya'dan alınan ve petrolün fiyatını tavan fiyat falan koymak şeklinde bir hamle yaptılar. Ancak bütün bunlar aslında faydasız tedbirler. Avrupa'nın bir çıkmaz içerisinde, bir aymazlık içerisinde oldukları kanaatindeyim. Fakat bu aymazlıktan, kendi yaptığı çıkmazdan kolay kolay ayrılmaları mümkün değil. Çünkü ABD’nin Batı bloğu içerisindeki etkisi azalmadan devam ediyor.”
‘ABD’nin etkisi sürdüğü müddetçe AB ülkeleri ve Avrupa kendi başına karar verme şansına sahip değil’
ABD’nin Batı bloku içerisindeki etkisini değerlendiren Ünver, “Aslında bu etki sürdüğü müddetçe AB ülkeleri ve Avrupa kendi başına karar verme şansına fazla sahip değil. Dolayısıyla böyle bir küresel aktör olma çabaları genellikle başarısızlıkla sonuçlanıyor diye düşünüyorum. Şu anki durum da bu. Fakat bu çekişme bir şekilde devam edecek. ‘Nereye kadar devam edecek’ derseniz de şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü o kadar faktör, o kadar değişken var ki değişkenlerin hepsini nasıl olacağını önceden karar vermek zor" dedi.
‘Enerji fiyatlarının yükseldiğini gördüğümüz değişkenler içinde ABD doğrudan fayda görmedi’
ABD ve AB’nin kendilerini aynı botta olarak görmesi gerektiğini ve o botun su almaya başladığında herkesin etkilendiğini dile getiren Ünver, “ABD’nin son işsizlik rakamlarına bakıyoruz, bir düzelme var. Ekonomisinde belki bir kıpırdanma falan söz konusu olabilir, o da küresel gelişmelere bağlı şey. Fakat ABD’nin doğrudan fayda gördüğü kanaatinde değilim. Çok değişken var. Bu değişkenlerin içerisinde de enerji giderlerinin yükseldiğini görüyorsunuz. Bir de sürekli enflasyona karşı faizleri yükseltiyorlar. Neticeyi alabildiler mi derseniz henüz tam belli değil. Şu ana kadar da ekonomide büyük bir iyileşme falan da söz konusu olmadı. Ancak işte biraz işsiz sayıları azalmıştı” dedi ve ekledi:
‘Günlük değişen çıkarlar ve sorunlar var’
“Siz tam da artış olmuş falan onun öncesinde genel olarak yani stratejiyi bir kenara bırakın günlük değişen çıkarlar ve sorunlar var. Yani onun için her şey çok hızlı gelişiyor. Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında devam eden çatışmaya da çok bağlı. Bu çatışma bittikten sonra herhalde başka türlü şeyler söyleme imkanımız olacak gibi.”