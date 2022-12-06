https://sputniknews.com.tr/20221206/-iyi-parti-milletvekili-yokus-ve-hdpli-gergerliogluna-kinama-cezasi-1064262114.html
İYİ Partili Yokuş ve HDP'li Gergerlioğlu'na kınama cezası
İYİ Partili Yokuş ve HDP'li Gergerlioğlu'na kınama cezası
TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 'Meclis'e yakışmayan söz ve davranışı' nedeniyle... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T20:17+0300
2022-12-06T20:17+0300
2022-12-06T20:42+0300
fahrettin yokuş
ömer faruk gergerlioğlu
türkiye
tbmm
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TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a, İYİ Partili Hüseyin Örs'e TBMM İçtüzük gereği fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle Genel Kurul'a iki birleşim katılmama cezası verildi.NTV’nin haberine göre TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ise Meclis'e yakışmayan söz ve davranışları nedeniyle kınama cezası verildi.Ne olmuştu?TBMM'deki bütçe görüşmeleri ikinci gününde devam etti. Görüşmeler sırasında dün yaşanan gerginlik bugün de devam etti. Partisi adına söz alan İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz kürsüye geldi, ancak sataşmalar nedeniyle konuşmasına başlayamadı.Tutanaklarda yer alan ifadelere göre AK Parti sıralarından gelen "Önüne bak" sözlerine Ümit Beyaz, "Size mi soracağım nereye bakacağımı?" yanıtını verdi.Bunun üzerine AK Parti İdari Amiri Alpay Özalan da Beyaz'a "Önüne baksana ya" şeklinde çıkıştı. Beyaz'ın "Sen ne diyorsun kardeşim" yanıtı üzerine AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasındaki sözlü büyüdü.
https://sputniknews.com.tr/20221206/chp-grup-baskanvekili-altay-orsun-saglik-durumunda-iyiye-gidis-var--pil-normal-haline-donmus-1064259359.html
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fahrettin yokuş, ömer faruk gergerlioğlu, tbmm
İYİ Partili Yokuş ve HDP'li Gergerlioğlu'na kınama cezası
20:17 06.12.2022 (güncellendi: 20:42 06.12.2022) Abone ol
TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 'Meclis'e yakışmayan söz ve davranışı' nedeniyle kınama cezası verildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a, İYİ Partili Hüseyin Örs'e TBMM İçtüzük gereği fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle Genel Kurul'a iki birleşim katılmama cezası verildi.
NTV’nin haberine
göre TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ise Meclis'e yakışmayan söz ve davranışları nedeniyle kınama cezası verildi.
TBMM'deki bütçe görüşmeleri ikinci gününde devam etti. Görüşmeler sırasında dün yaşanan gerginlik bugün de devam etti. Partisi adına söz alan İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz kürsüye geldi, ancak sataşmalar nedeniyle konuşmasına başlayamadı.
Tutanaklarda yer alan ifadelere göre AK Parti sıralarından gelen "Önüne bak" sözlerine Ümit Beyaz, "Size mi soracağım nereye bakacağımı?" yanıtını verdi.
Bunun üzerine AK Parti İdari Amiri Alpay Özalan da Beyaz'a "Önüne baksana ya" şeklinde çıkıştı. Beyaz'ın "Sen ne diyorsun kardeşim" yanıtı üzerine AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasındaki sözlü büyüdü.