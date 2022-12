https://sputniknews.com.tr/20221205/uzman-erbaslar-kadro-istiyor-devletimiz-mesleki-guvence-vermeli-1064167631.html

Uzman erbaşlar kadro istiyor: ‘Devletimiz mesleki güvence vermeli’

Uzman erbaşlar kadro istiyor: ‘Devletimiz mesleki güvence vermeli’

Uzmanlar Federasyonu Antalya İl Başkanı Keskin, uzman erbaşların kadro talebi konusunda “Meslekten çıkarma sağlık yönetmeliğinde, disiplin yönetmeliğinde ve... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T13:35+0300

2022-12-05T13:35+0300

2022-12-05T13:35+0300

seyir hali

radyo

uzman çavuş

sözleşme

kadro

kamu

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

cumhurbaşkanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064167478_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1f22efbdaa8b3d2d8cb620f2aced985b.jpg

Uzman erbaşlar kadro istiyor: ‘Devletimiz mesleki güvence vermeli’ 05.12.2022 SEYİR HALİ

Uzmanlar Federasyonu Antalya İl Başkanı Cengiz Keskin, uzman erbaşların sözleşmeli çalışırken yaşadıkları sorunları ve kadro taleplerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Keskin, uzman erbaşların tabii olduğu mevzuatı “Uzman çavuşlar 1986 yılında 3269 sayılı kanunlar Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) devamlılık arz eden kritik kadro görevlerinde görevlendirilmek üzere alımı yapılan TSK personelidir. 1986 yılından beri hiçbir belirli yönetmeliği olmayan, sağlık, çalışma, sicil yönetmeliği olmayan uzman çavuşlar bu vatanın Anadolu’nun yiğit insanların çocuklarıdır. Bugün 3269 sayılı kanunun tüm maddeleri sözleşme üzerine kurulmuş. Meslekten çıkarma sağlık yönetmeliğinde, disiplin yönetmeliğinde ve sicilde amirin inisiyatifine bırakılmış durumda, tüm meslek hayatı amirin iki dudağının arasına bırakılmış durumdadır. 20 yaşından emekli olacağı 55 yaşına kadar her 2 ile 5 yıl arasında notere ‘vatan için millet için yerine getireceğim’ diye sözleşme imzalıyoruz” diye değerlendirdi.‘Çocuğuna karaciğer parçası veren uzman çavuşun sözleşmesi fesih oluyor’Sözleşmelerde sağlık raporu şartı olduğuna dikkat çeken Keskin, sözleşme feshine yol açan durumları “Devletimizin yoluna can, milletimizin uğruna ayak, kol, bacak, beden veren bir milletiz. Sözleşme ile ne işimiz var? Yapılan her sözleşmede hastanelerden sağlık raporu almamız lazım, hastalanmamamız gerekiyor. 55 yaşına kadar 20 yaşında bir gencin sağlık değerlerini taşımamız lazım yoksa geçmişte ne kahramanlıklar yaptığımızın neredeyse hiç önemi yoktur. Görev sürecinde takdirler, ödüller, belgeler almış olsak bile bunlara kesinlikle bakılmadan sağlık nedenleriyle sözleşme feshi oluyor. Şeker hastası olursam, yüksek tansiyon, damar hastalıkları, stent, guatr, böbrek feshi ve küçülmesi, iyi ve kötü huylu tümörler, bel fıtıklarında platin, iç organlarından parça alınırsa sözleşme feshidir. Çocuğuna karaciğer parçası veren uzman çavuşun sözleşmesi fesih oluyor, karaciğer kendini 90 günde yeniler. Kanser olduktan sonra iyileşseniz dahi sözleşme fesih oluyor” diye sıraladı.‘20 yaşında mesleğe giren yiğitlerin 55 yaşında emekliliğe ulaşması çok zordur’Keskin, emekliliğe kadar hizmet sürdürmenin uzman erbaşlar için zor olduğu görüşünü “Yüz kızartıcı olmayan suçlardan dolayı veya bir tartışma sebebi ile hapis cezası alırsan ceza ertelense veya paraya çevrilse dahi sözleşme feshidir. Amir tarafından itiraz edilmeyen kınama, uyarı, kısmi süreli hizmete devam eden ceza puanını doldurarak sözleşme feshi oluyor. Kanun ve yönetmeliğin içinde olduğu gibi amire yetki vererek anayasa mahkemesinde belirtildiği gibi kamudan çıkarma maddeleri var. Kamuda kalmaya yönelik hiçbir madde yok. 20 yaşında gerekirse vatana canını vermek için mesleğe giren yiğitlerin türlü zorluklar içerisinde, 55 yaşında emekliliğe ulaşması çok zordur” diye ifade etti.‘Devlet ve millete hizmet eden tüm kişilerin özlük haklarının düzeltilmesi gerekmektedir’Uzman erbaşların kadroya geçmesinin devlete yük olmayacağını söyleyen Keskin, mesleki güvence taleplerini “Uzman çavuşların kadroya, muvazzaflığa geçmesinin devletimize 1 TL maddi yükü yoktur. Bizler diğer memurlar gibi değiliz. Aynı maaşı alacağız aynı emekli sandığı seçeneğinde kesilecek. İsteğimiz devletimizin mesleki güvence vermesidir. Devletimiz güçlüdür. Gücünü Türk milletinden almaktadır. Geçen hafta 424 bin sözleşmeli memura kadro vermiştir. Helali hoş olsun. Devletimizin gücü nispeten devlet ve millete hizmet eden tüm kişilerin özlük haklarının düzeltilmesi gerekmektedir. Devletin imkanları ölçüsünde hak verilirken öncelik çok önemlidir. Sokaklarımızı süpüren temizlik işçilerimize kadro verilirken dağlarda terörist süpürenlere kadro verilmezse olmaz, efendim. Parkta çiçek ekene verilirken vatana can ekene verilmezse olmaz. Sekiz beş çalışan memura kadro verilirken eksi 35 derecede zaman sınırlaması olmadan görev yapan kahramanlara kadro verilmezse olmaz. Bizler gönülden seven, koruyan Sayın Cumhurbaşkanımızın uzman çavuşların mesleki güvence, kadro ve özlük hakları konusunda gerekli çalışmaları yapacağına inancımız tamdır” diye belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, uzman çavuş, sözleşme, kadro, kamu, türk silahlı kuvvetleri (tsk), cumhurbaşkanı, аудио