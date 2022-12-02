https://sputniknews.com.tr/20221202/birlik-ve-dayanisma-sendikasi-aile-sagligi-calisanlarina-kadro-verilmezse-grev-karari-alacagiz-1064088744.html

Birlik ve Dayanışma Sendikası: Aile sağlığı çalışanlarına kadro verilmezse grev kararı alacağız

Birlik ve Dayanışma Sendikası: Aile sağlığı çalışanlarına kadro verilmezse grev kararı alacağız

Birlik ve Dayanışma Sendikası Marmara Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, aile sağlığı çalışanlarının kadro talebi konusunda “Türkiye’de 5 bine yakın aile sağlığı... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T13:43+0300

2022-12-02T13:43+0300

2022-12-02T13:43+0300

seyir hali

radyo

aile sağlığı merkezleri

aile hekimliği

sağlık bakanlığı

kadro

birlik ve dayanışma sendikası

grev

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Birlik ve Dayanışma Sendikası: Aile sağlığı çalışanlarına kadro verilmezse grev kararı alacağız 02.12.2022 SEYİR HALİ

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Marmara Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, aile sağlığı çalışanlarının kadro dışında olmasını ve karşılaştıkları sorunları Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Dr. Mehlepçi, aile sağlığı çalışanlarının mahrum kaldığı hakları “Türkiye’de 5 bine yakın aile sağlığı çalışanı ebe, hemşire ve aile hekimi arkadaşımız kadrosuz sözleşmeli olarak çalıştırılıyor. Bu arkadaşlarımızın hiçbir iş güvencesi yok. Yaklaşık 12 yıldır da bu arkadaşlarımız çalışıyor. Aile birliği tayin hakları yok. Doğum sonrası ücretli izin hakları yok. Askerlik sonrası geri dönüş hakları yok. Bu arkadaşlarımızın maaşlarından kıdem ve ihbar tazminatları için kesinti yapılıyor ama işten atıldıkları veya ayrıldıklarında tazminat hakları da yok. Hastalık izin hakları yok. Yer değişikliği hakları yok. Eşinden farklı yerde çalışan arkadaşlarımız var. Bakanlık bizi kadroya almıyor” diye sıraladı.‘Asgari ücret altında maaş alan hemşire arkadaşlarımız var’Asgari ücretten düşük kazanan aile sağlığı çalışanları olduğuna dikkat çeken Dr. Mehlepçi, kadroya alınmamalarının bakanlığın ‘işine geldiği’ görüşünü “Niye almıyor diye düşündüğümüzde çok bariz şekilde kullanışlı olduğunu düşünüyor. Bu fiyatlara daha ucuza çalıştırıyor. Düşünün, hiçbir kamu çalışanı asgari ücretin altına çalışamaz ama aile hekimliği hariç. Bizde asgari ücret altında maaş alan hemşire arkadaşlarımız var. Türkiye’de hiçbir kamu çalışanı çalıştığı bina için kira ödemez ama bizler ödüyoruz. Fatura ödüyoruz. Aile hekimliği sisteminde bir problem var. 400 bin insanı kadroya alacağız dediği anda Sağlık Bakanlığı ilginç bir şey yaparak 3 bin daha kamu dışı kadro açıyor. Çünkü bunlara kıdem, emeklilik tazminatı vermiyor. İstediği gibi çalıştırıyor, sopa gösteriyor, işten atıyor. Yönetmelik değişikliği ile beraber infaz komisyonu kuruldu. Sopa göstererek baskı altında çalıştırıyor. Bu da bakanlığın açıkcası işine geliyor” diye aktardı.‘Kadro verilmezse sendika olarak grev kararı alacağız’Mehlepçi, 9 Aralık’ta konu ile alakalı basın açıklaması yapacaklarını “Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak bu duruma karşı çıkıyoruz. Arkadaşlarımıza kadro verilmesini istiyoruz. 12 yıldır kamu hizmeti yapan bu arkadaşlarımızın kamuda kadro almasını istiyoruz. Bakanlık hiçbir şekilde açıklama da yapmıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde maaş promosyon görüşmesi yapıldı. Biz gözetici olarak katıldık. Promosyon görüşmesi ihalesi sırasında normal ihale devam ederken bir anda ara verilmesi kararı verildi ve ara sonrasında ihalenin 15 gün ertelendiği söylendi. Sebebini sorduğumuzda ‘Hiçbir şekilde size burada açıklayamam ama istiyorsanız gelin odamda açıklayayım’ tarzında hoş olmayan bir tavır sergilendi. Burada da bir mağduriyet yaşatacaklar diye düşünüyoruz. 9 Aralık’ta İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapmayı planlıyoruz. Kadro verilmezse sendika olarak grev kararı alacağız” diye bildirdi.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, aile sağlığı merkezleri, aile hekimliği, sağlık bakanlığı, kadro, birlik ve dayanışma sendikası, grev, аудио