https://sputniknews.com.tr/20221205/toki-turkiye-cumhuriyeti-vatandasi-olmayanlara-konut-satisi-yapilmiyor-1064214936.html

TOKİ: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara konut satışı yapılmıyor

TOKİ: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara konut satışı yapılmıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere idarenin projelerinden konut satışı yapılmadığını... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T18:54+0300

2022-12-05T18:54+0300

2022-12-05T18:54+0300

toki

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında 'TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı' başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.Açıklamada, 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Hatay merkezde inşa edilecek 1100 konut için 14 Eylül-31 Ekim arasında 26 bin 275 başvuru alındığı, hak sahibi belirleme kurasının henüz çekilmediği vurgulandı.Asılsız haberin yayınlanmasının amacının TOKİ'yi karalamak ve kamuoyunda olumlu algıyı zedelemek olduğuna işaret edilen açıklamada, TOKİ'nin Türk vatandaşı olanlara ve diğer şartları taşıyanlara konut satış yaptığı, bu şartları taşımayanların başvurularının iptal edildiği kaydedildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20221202/tokiden-dolandiricilik-uyarisi-1064095869.html

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