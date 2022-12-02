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TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
TOKİ, sosyal konut projesine ilişkin dolandırıcılık faaliyeti içinde bulunanların olduğunun tespit edildiğini ve kurumsal hesap, yetkili bankalar dışında... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T16:28+0300
2022-12-02T16:38+0300
türkiye
toki
dolandırıcılık
uyarı
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Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Sosyal konut projesini kullanarak dolandırıcılık eylemlerine girişen kişilerin tespit edildiğini açıklayan TOKİ, sadece kurumsal hesap ve yetkili bankalara itibar edilmesi gerektiğini duyurdu.TOKİ'den yapılan açıklama şöyle:"Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapan İdaremizin ismi ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları/iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili Şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir."
https://sputniknews.com.tr/20220920/toki-sosyal-konut-projesine-basvuranlari-dolandiricilara-karsi-uyardi-1061414012.html
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toki, dolandırıcılık, uyarı
toki, dolandırıcılık, uyarı

TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

16:28 02.12.2022 (güncellendi: 16:38 02.12.2022)
© Fotoğraf : TwitterTOKİ
TOKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© Fotoğraf : Twitter
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TOKİ, sosyal konut projesine ilişkin dolandırıcılık faaliyeti içinde bulunanların olduğunun tespit edildiğini ve kurumsal hesap, yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Sosyal konut projesini kullanarak dolandırıcılık eylemlerine girişen kişilerin tespit edildiğini açıklayan TOKİ, sadece kurumsal hesap ve yetkili bankalara itibar edilmesi gerektiğini duyurdu.
TOKİ'den yapılan açıklama şöyle:
"Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapan İdaremizin ismi ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları/iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.
İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili Şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir."
TOKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
TÜRKİYE
TOKİ, sosyal konut projesine başvuranları dolandırıcılara karşı uyardı
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