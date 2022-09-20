https://sputniknews.com.tr/20220920/toki-sosyal-konut-projesine-basvuranlari-dolandiricilara-karsi-uyardi-1061414012.html
TOKİ, sosyal konut projesine başvuranları dolandırıcılara karşı uyardı
TOKİ, sosyal konut projesine başvuranları dolandırıcılara karşı uyardı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut dolandırıcılığı ile ilgili uyarıda bulundu. Açıklamada "Sosyal Konut Projemiz kapsamında 'Başvurunuzun ardından kurada... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T12:15+0300
2022-09-20T12:15+0300
2022-09-20T12:15+0300
türkiye
toki
sosyal konut
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
internet dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
e-dolandırıcılık
e-devlet
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut dolandırıcılığı ile ilgili uyarıda bulundu.TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20220919/toki-sosyal-konut-e-devlet-basvurularinda-yeni-uygulama-bugun-basladi-1061356292.html
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toki, sosyal konut, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, e-devlet
toki, sosyal konut, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, e-devlet
TOKİ, sosyal konut projesine başvuranları dolandırıcılara karşı uyardı
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut dolandırıcılığı ile ilgili uyarıda bulundu. Açıklamada "Sosyal Konut Projemiz kapsamında 'Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği' yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayeti gelmektedir. Bu kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir" denildi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut dolandırıcılığı ile ilgili uyarıda bulundu.
TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları Konut sahibi yapan idaremizin ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında 'Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği' yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.V. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora vb. alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekmektedir."