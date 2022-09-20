TOKİ, sosyal konut projesine başvuranları dolandırıcılara karşı uyardı

"Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları Konut sahibi yapan idaremizin ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında 'Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği' yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.V. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora vb. alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekmektedir."