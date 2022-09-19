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https://sputniknews.com.tr/20220919/toki-sosyal-konut-e-devlet-basvurularinda-yeni-uygulama-bugun-basladi-1061356292.html
TOKİ sosyal konut e-devlet başvurularında yeni uygulama bugün başladı
TOKİ sosyal konut e-devlet başvurularında yeni uygulama bugün başladı
Bugünden itibaren, TC kimlik numarasının son hanesine göre başvuru yapma zorunluluğu kaldırıldı. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T08:52+0300
2022-09-19T08:52+0300
türkiye
toki
sosyal konut
e-devlet
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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet’tten başladı.Başvurular projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubelerinden yapılmaya devam ediyor.Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine göre yapıldı.Bugünden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20220919/bakan-kurumdan-kilicdarogluna-siz-isteseniz-de-istemeseniz-de-bu-konutlari-yapacagiz-1061355833.html
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toki, sosyal konut, e-devlet
toki, sosyal konut, e-devlet

TOKİ sosyal konut e-devlet başvurularında yeni uygulama bugün başladı

08:52 19.09.2022
© AA e-Devlet Kapısı uygulaması
 e-Devlet Kapısı uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AA
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Bugünden itibaren, TC kimlik numarasının son hanesine göre başvuru yapma zorunluluğu kaldırıldı.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet’tten başladı.
Başvurular projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubelerinden yapılmaya devam ediyor.
Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine göre yapıldı.
Bugünden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.
Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
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