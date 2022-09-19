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https://sputniknews.com.tr/20220919/bakan-kurumdan-kilicdarogluna-siz-isteseniz-de-istemeseniz-de-bu-konutlari-yapacagiz-1061355833.html
Bakan Kurum’dan Kılıçdaroğlu’na: Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız
Bakan Kurum’dan Kılıçdaroğlu’na: Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projemizi açıktan... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T08:00+0300
2022-09-19T08:00+0300
türkiye
murat kurum
kemal kılıçdaroğlu
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Bakan Kurum, Twitter hesabından sosyal konut projesine ilişkin paylaşım yaptı. CHP liderine tepki gösteren Kurum, “Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor! Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projemizi açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekûn reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları yapacağız! İlk temelleri Allah’ın izniyle Ekim ayı itibariyle atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
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murat kurum, kemal kılıçdaroğlu, toki
murat kurum, kemal kılıçdaroğlu, toki

Bakan Kurum’dan Kılıçdaroğlu’na: Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız

08:00 19.09.2022
© DHAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© DHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projemizi açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekun reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları yapacağız” dedi.
Bakan Kurum, Twitter hesabından sosyal konut projesine ilişkin paylaşım yaptı.
CHP liderine tepki gösteren Kurum, “Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor! Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projemizi açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekûn reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları yapacağız! İlk temelleri Allah’ın izniyle Ekim ayı itibariyle atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
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