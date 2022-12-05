https://sputniknews.com.tr/20221205/putin-ulkedeki-yabanci-varliklarla-islemlere-yasagi-uzatti-1064222849.html
Putin, Rusya'da yabancı varlıklarla işlem yasağını uzattı
Putin, Rusya'da yabancı varlıklarla işlem yasağını uzattı
Rusya lideri Putin, ülkede bulunan ve hasım ülkelerin vatandaşlarına ait varlıklarla yapılacak işlemlerin sadece özel izne tabi olmasını öngören kararı 1 yıl... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T22:27+0300
2022-12-05T22:27+0300
2022-12-05T22:46+0300
rusya
vladimir putin
ekonomi
hisse
hisse senedi
işlem
yasak
karar
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı yeni kararla, 5 Ağustos 2022 tarihinde alınan 'Bazı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların hasımca eylemleriyle bağlantılı olarak finans ve akaryakıt-enerji sektörlerinde özel ekonomik önlemlerin uygulanması' ile ilgili karar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.Ülkede stratejik şirket hisselerinde işlem yapılması, hasım ülkelerin yatırımcılarına 5 Ağustos’ta yasaklanmıştı.26 Ekim tarihli başka bir kararnameye göre, Rusya’daki 45 banka ve bankacılık kurumunun hisselerine veya hisse sermayelerine yönelik işlemler yasaklanırken, söz konusu işlemler yalnızca özel izin alınması halinde gerçekleştirilebilir hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221205/rusya-lideri-putin-yabanci-ajanlarla-ilgili-tasariyi-imzaladi-1064217660.html
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rusya, vladimir putin, hisse, hisse senedi, işlem, yasak, karar
rusya, vladimir putin, hisse, hisse senedi, işlem, yasak, karar
Putin, Rusya'da yabancı varlıklarla işlem yasağını uzattı
22:27 05.12.2022 (güncellendi: 22:46 05.12.2022) Abone ol
Rusya lideri Putin, ülkede bulunan ve hasım ülkelerin vatandaşlarına ait varlıklarla yapılacak işlemlerin sadece özel izne tabi olmasını öngören kararı 1 yıl uzattı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı yeni kararla, 5 Ağustos 2022 tarihinde alınan 'Bazı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların hasımca eylemleriyle bağlantılı olarak finans ve akaryakıt-enerji sektörlerinde özel ekonomik önlemlerin uygulanması' ile ilgili karar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.
Ülkede stratejik şirket hisselerinde işlem yapılması, hasım ülkelerin yatırımcılarına 5 Ağustos’ta yasaklanmıştı.
26 Ekim tarihli başka bir kararnameye göre, Rusya’daki 45 banka ve bankacılık kurumunun hisselerine veya hisse sermayelerine yönelik işlemler yasaklanırken, söz konusu işlemler yalnızca özel izin alınması halinde gerçekleştirilebilir hale getirildi.