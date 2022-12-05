https://sputniknews.com.tr/20221205/putin-ulkedeki-yabanci-varliklarla-islemlere-yasagi-uzatti-1064222849.html

Putin, Rusya'da yabancı varlıklarla işlem yasağını uzattı

Putin, Rusya'da yabancı varlıklarla işlem yasağını uzattı

Rusya lideri Putin, ülkede bulunan ve hasım ülkelerin vatandaşlarına ait varlıklarla yapılacak işlemlerin sadece özel izne tabi olmasını öngören kararı 1 yıl... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T22:27+0300

2022-12-05T22:27+0300

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rusya

vladimir putin

ekonomi

hisse

hisse senedi

işlem

yasak

karar

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı yeni kararla, 5 Ağustos 2022 tarihinde alınan 'Bazı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların hasımca eylemleriyle bağlantılı olarak finans ve akaryakıt-enerji sektörlerinde özel ekonomik önlemlerin uygulanması' ile ilgili karar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.Ülkede stratejik şirket hisselerinde işlem yapılması, hasım ülkelerin yatırımcılarına 5 Ağustos’ta yasaklanmıştı.26 Ekim tarihli başka bir kararnameye göre, Rusya’daki 45 banka ve bankacılık kurumunun hisselerine veya hisse sermayelerine yönelik işlemler yasaklanırken, söz konusu işlemler yalnızca özel izin alınması halinde gerçekleştirilebilir hale getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221205/rusya-lideri-putin-yabanci-ajanlarla-ilgili-tasariyi-imzaladi-1064217660.html

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rusya, vladimir putin, hisse, hisse senedi, işlem, yasak, karar