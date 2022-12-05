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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/polonanin-krakow-kentinde-belediye-elektrik-tasarrufu-icin-calisma-saatlerini-azaltti-1064208489.html
Polonya'nın Krakow kentinde belediye elektrik tasarrufu için çalışma saatlerini kısalttı
Polonya'nın Krakow kentinde belediye elektrik tasarrufu için çalışma saatlerini kısalttı
Polonya'nın Krakow kentinde belediye, ülkede enerji krizi devam ederken elektrik tasarrufu yapmak üzere çalışma saatlerini kısaltmaya karar verdi. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T15:32+0300
2022-12-05T15:33+0300
avrupa'da enerji krizi
krakow
polonya
elektrik
tasarruf
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Avrupa'da Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar nedeniyle enerji krizi devam ederken Polonya'nın Krakow Belediyesi, kurumlarında elektrik tasarufu için çalışma saatlerini kısalttı.Polonya radyosu RMF FM'in aktardığına göre Krakow Belediyesi, 5 Aralık'tan itibaren tüm kurumlardaki müşteri hizmet saatlerini saat 15.30'da sonlandıracağını duyurdu.Belediye, kent sakinlerinin bazı alışveriş merkezlerinde 6'ya kadar işlerini halledebilecekleri müşteri hizmetleri noktalar oluşturduklarını ve birçok formalitenin de internet yoluyla halledilebeceği bilgisini verdi.Ülkede yetkililer, hükümetten 1 Kasım'dan itibaren elektrik tüketimini yüzde 10 oranında azaltma talimatı almıştı.Talimatın yerine getirilmemesi halinde 20 bin zloti'ye (4 bin 500 dolar) ara cezaları uygulanabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221107/polonya-basbakani-devlete-ait-enerji-sirketlerinin-net-kri-sifira-indirilmeli-1063154435.html
krakow
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krakow, polonya, elektrik, tasarruf
krakow, polonya, elektrik, tasarruf

Polonya'nın Krakow kentinde belediye elektrik tasarrufu için çalışma saatlerini kısalttı

15:32 05.12.2022 (güncellendi: 15:33 05.12.2022)
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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Polonya'nın Krakow kentinde belediye, ülkede enerji krizi devam ederken elektrik tasarrufu yapmak üzere çalışma saatlerini kısaltmaya karar verdi.
Avrupa'da Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar nedeniyle enerji krizi devam ederken Polonya'nın Krakow Belediyesi, kurumlarında elektrik tasarufu için çalışma saatlerini kısalttı.
Polonya radyosu RMF FM'in aktardığına göre Krakow Belediyesi, 5 Aralık'tan itibaren tüm kurumlardaki müşteri hizmet saatlerini saat 15.30'da sonlandıracağını duyurdu.
Belediye, kent sakinlerinin bazı alışveriş merkezlerinde 6'ya kadar işlerini halledebilecekleri müşteri hizmetleri noktalar oluşturduklarını ve birçok formalitenin de internet yoluyla halledilebeceği bilgisini verdi.
Ülkede yetkililer, hükümetten 1 Kasım'dan itibaren elektrik tüketimini yüzde 10 oranında azaltma talimatı almıştı.
Talimatın yerine getirilmemesi halinde 20 bin zloti'ye (4 bin 500 dolar) ara cezaları uygulanabilecek.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
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