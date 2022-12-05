https://sputniknews.com.tr/20221205/polonanin-krakow-kentinde-belediye-elektrik-tasarrufu-icin-calisma-saatlerini-azaltti-1064208489.html

Polonya'nın Krakow kentinde belediye elektrik tasarrufu için çalışma saatlerini kısalttı

Polonya'nın Krakow kentinde belediye elektrik tasarrufu için çalışma saatlerini kısalttı

Polonya'nın Krakow kentinde belediye, ülkede enerji krizi devam ederken elektrik tasarrufu yapmak üzere çalışma saatlerini kısaltmaya karar verdi. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T15:32+0300

2022-12-05T15:32+0300

2022-12-05T15:33+0300

avrupa'da enerji krizi

krakow

polonya

elektrik

tasarruf

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Avrupa'da Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar nedeniyle enerji krizi devam ederken Polonya'nın Krakow Belediyesi, kurumlarında elektrik tasarufu için çalışma saatlerini kısalttı.Polonya radyosu RMF FM'in aktardığına göre Krakow Belediyesi, 5 Aralık'tan itibaren tüm kurumlardaki müşteri hizmet saatlerini saat 15.30'da sonlandıracağını duyurdu.Belediye, kent sakinlerinin bazı alışveriş merkezlerinde 6'ya kadar işlerini halledebilecekleri müşteri hizmetleri noktalar oluşturduklarını ve birçok formalitenin de internet yoluyla halledilebeceği bilgisini verdi.Ülkede yetkililer, hükümetten 1 Kasım'dan itibaren elektrik tüketimini yüzde 10 oranında azaltma talimatı almıştı.Talimatın yerine getirilmemesi halinde 20 bin zloti'ye (4 bin 500 dolar) ara cezaları uygulanabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20221107/polonya-basbakani-devlete-ait-enerji-sirketlerinin-net-kri-sifira-indirilmeli-1063154435.html

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krakow, polonya, elektrik, tasarruf