https://sputniknews.com.tr/20221107/polonya-basbakani-devlete-ait-enerji-sirketlerinin-net-kri-sifira-indirilmeli-1063154435.html
Polonya Başbakanı: Devlete ait enerji şirketlerinin net kârı sıfıra indirilmeli
Polonya Başbakanı: Devlete ait enerji şirketlerinin net kârı sıfıra indirilmeli
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 2023'te devlete ait enerji şirketlerinin net kârının sıfıra indirilmesi gerektiğini söyledi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T14:25+0300
2022-11-07T14:25+0300
2022-11-07T14:25+0300
avrupa'da enerji krizi
polonya
enerji
kâr
mateusz morawiecki
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar sonrası devam eden enerji krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.Bugün düzenlenen Halkla Diyalog Konseyi toplantısında açıklama yapan Morawiecki, "Enerji ve madencilik şirketleri de dahil olmak üzere devlete ait şirketlerin kârı çok yüksek. Bu şirketlerin giderlerini karşılamasını, ancak net kârın minimum olmasını savunuyorum" ifadelerini kullandı.Morawiecki, "Bu sektör sıfır artı kârla kapanmalı" diye konuştu.Başbakan, hükümetin devlet şirketlerinin kârlarını dikkatle izleyeceği ve fiyatlandırma modellerini kârları yüksek olmayacak şekilde yeniden yapılandıracağını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221103/polonyada-komure-tavan-fiyat-getirildi-1063019044.html
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polonya, enerji, kâr, mateusz morawiecki
polonya, enerji, kâr, mateusz morawiecki
Polonya Başbakanı: Devlete ait enerji şirketlerinin net kârı sıfıra indirilmeli
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 2023'te devlete ait enerji şirketlerinin net kârının sıfıra indirilmesi gerektiğini söyledi.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar sonrası devam eden enerji krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bugün düzenlenen Halkla Diyalog Konseyi toplantısında açıklama yapan Morawiecki, "Enerji ve madencilik şirketleri de dahil olmak üzere devlete ait şirketlerin kârı çok yüksek. Bu şirketlerin giderlerini karşılamasını, ancak net kârın minimum olmasını savunuyorum" ifadelerini kullandı.
Morawiecki, "Bu sektör sıfır artı kârla kapanmalı" diye konuştu.
Başbakan, hükümetin devlet şirketlerinin kârlarını dikkatle izleyeceği ve fiyatlandırma modellerini kârları yüksek olmayacak şekilde yeniden yapılandıracağını da sözlerine ekledi.