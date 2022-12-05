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Muslera da listede: FIFA'dan 4 Uruguaylı futbolcuya soruşturma
Muslera da listede: FIFA'dan 4 Uruguaylı futbolcuya soruşturma
FIFA, Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçın ardından Uruguay Futbol Federasyonu ve dört oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlattı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
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güney kore
uruguay
fernando muslera
spor
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2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'a FIFA tarafından soruşturma açıldı.FIFA Disiplin Komisyonu, Uruguay'ın Gana ile yaptığı maçın ardından yaşananların nedeniyle Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlattı.Spor Arena’nın aktardığına göre, H Grubu'nda maçlar sona erdiğinde Portekiz 6 puanla grubu lider tamamlamıştı. 4'er puanlı Uruguay ve Güney Kore'nin averajları da eşit olduğu için turnuvada attıkları gol sayısına bakıldı. Güney Kore'nin 4 golü, Uruguay'ın ise 2 golü olduğu için Güney Kore grubu ikinci sırada bitirdi ve son 16 turuna yükselen taraf oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221125/uruguayda-bir-donem-kapandi-muslera-12-yil-sonra-ilk-kez-yedek-kulubesinde-1063820061.html
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güney kore, uruguay, fernando muslera, fifa, ceza
güney kore, uruguay, fernando muslera, fifa, ceza

Muslera da listede: FIFA'dan 4 Uruguaylı futbolcuya soruşturma

19:44 05.12.2022 (güncellendi: 19:46 05.12.2022)
© AFP 2022Fernando Muslera
Fernando Muslera - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022
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FIFA, Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçın ardından Uruguay Futbol Federasyonu ve dört oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlattı.
2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'a FIFA tarafından soruşturma açıldı.
FIFA Disiplin Komisyonu, Uruguay'ın Gana ile yaptığı maçın ardından yaşananların nedeniyle Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlattı.
Spor Arena’nın aktardığına göre, H Grubu'nda maçlar sona erdiğinde Portekiz 6 puanla grubu lider tamamlamıştı. 4'er puanlı Uruguay ve Güney Kore'nin averajları da eşit olduğu için turnuvada attıkları gol sayısına bakıldı. Güney Kore'nin 4 golü, Uruguay'ın ise 2 golü olduğu için Güney Kore grubu ikinci sırada bitirdi ve son 16 turuna yükselen taraf oldu.
Uruguay Galatasaray kaleci Fernando Muslera 2017 Dünya Kupası elemeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
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