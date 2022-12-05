https://sputniknews.com.tr/20221205/muslera-da-listede-fifadan-4-uruguayli-futbolcuya-sorusturma-1064216844.html

Muslera da listede: FIFA'dan 4 Uruguaylı futbolcuya soruşturma

Muslera da listede: FIFA'dan 4 Uruguaylı futbolcuya soruşturma

FIFA, Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçın ardından Uruguay Futbol Federasyonu ve dört oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlattı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T19:44+0300

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güney kore

uruguay

fernando muslera

spor

fifa

ceza

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2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'a FIFA tarafından soruşturma açıldı.FIFA Disiplin Komisyonu, Uruguay'ın Gana ile yaptığı maçın ardından yaşananların nedeniyle Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlattı.Spor Arena’nın aktardığına göre, H Grubu'nda maçlar sona erdiğinde Portekiz 6 puanla grubu lider tamamlamıştı. 4'er puanlı Uruguay ve Güney Kore'nin averajları da eşit olduğu için turnuvada attıkları gol sayısına bakıldı. Güney Kore'nin 4 golü, Uruguay'ın ise 2 golü olduğu için Güney Kore grubu ikinci sırada bitirdi ve son 16 turuna yükselen taraf oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221125/uruguayda-bir-donem-kapandi-muslera-12-yil-sonra-ilk-kez-yedek-kulubesinde-1063820061.html

güney kore

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güney kore, uruguay, fernando muslera, fifa, ceza