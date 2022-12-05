https://sputniknews.com.tr/20221205/muslera-da-listede-fifadan-4-uruguayli-futbolcuya-sorusturma-1064216844.html
Muslera da listede: FIFA'dan 4 Uruguaylı futbolcuya soruşturma
Muslera da listede: FIFA'dan 4 Uruguaylı futbolcuya soruşturma
FIFA, Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçın ardından Uruguay Futbol Federasyonu ve dört oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlattı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T19:44+0300
2022-12-05T19:44+0300
2022-12-05T19:46+0300
güney kore
uruguay
fernando muslera
spor
fifa
ceza
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2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'a FIFA tarafından soruşturma açıldı.FIFA Disiplin Komisyonu, Uruguay'ın Gana ile yaptığı maçın ardından yaşananların nedeniyle Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlattı.Spor Arena’nın aktardığına göre, H Grubu'nda maçlar sona erdiğinde Portekiz 6 puanla grubu lider tamamlamıştı. 4'er puanlı Uruguay ve Güney Kore'nin averajları da eşit olduğu için turnuvada attıkları gol sayısına bakıldı. Güney Kore'nin 4 golü, Uruguay'ın ise 2 golü olduğu için Güney Kore grubu ikinci sırada bitirdi ve son 16 turuna yükselen taraf oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221125/uruguayda-bir-donem-kapandi-muslera-12-yil-sonra-ilk-kez-yedek-kulubesinde-1063820061.html
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güney kore, uruguay, fernando muslera, fifa, ceza
güney kore, uruguay, fernando muslera, fifa, ceza
Muslera da listede: FIFA'dan 4 Uruguaylı futbolcuya soruşturma
19:44 05.12.2022 (güncellendi: 19:46 05.12.2022) Abone ol
FIFA, Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçın ardından Uruguay Futbol Federasyonu ve dört oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlattı.
2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'a FIFA tarafından soruşturma açıldı.
FIFA Disiplin Komisyonu, Uruguay'ın Gana ile yaptığı maçın ardından yaşananların nedeniyle Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlattı.
Spor Arena’nın aktardığına göre, H Grubu'nda maçlar sona erdiğinde Portekiz 6 puanla grubu lider tamamlamıştı. 4'er puanlı Uruguay ve Güney Kore'nin averajları da eşit olduğu için turnuvada attıkları gol sayısına bakıldı. Güney Kore'nin 4 golü, Uruguay'ın ise 2 golü olduğu için Güney Kore grubu ikinci sırada bitirdi ve son 16 turuna yükselen taraf oldu.