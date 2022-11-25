https://sputniknews.com.tr/20221125/uruguayda-bir-donem-kapandi-muslera-12-yil-sonra-ilk-kez-yedek-kulubesinde-1063820061.html

Uruguay'da bir dönem kapandı: Muslera 12 yıl sonra ilk kez yedek kulübesinde

Uruguay'da bir dönem kapandı: Muslera 12 yıl sonra ilk kez yedek kulübesinde

Adı Uruguay Milli Takımı'yla özdeşleşen Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında milli takımının kalecisi... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T04:54+0300

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2022-11-25T04:54+0300

spor

uruguay

fernando muslera

yedek

kaleci

dünya kupası

2022 dünya kupası

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Uruguay Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Diego Alonso, kariyerinde 4. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Fernando Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e kaleyi emanet etti.36 yaşındaki Muslera, dünya üçüncüsü oldukları 2010 Güney Afrika'da 7, son 16 turunda elendikleri 2014 Brezilya'da 4, çeyrek final gördükleri 2018 Rusya'da ise 5 maçta takımının kalesini korumuştu.Uruguay'da Muslera'nın yanı sıra Galatasaraylı bir diğer oyuncu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez, Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladı.

https://sputniknews.com.tr/20221125/brezilya-sirbistani-2-golle-gecti--1063818490.html

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uruguay, fernando muslera, yedek, kaleci, dünya kupası, 2022 dünya kupası