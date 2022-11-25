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Uruguay'da bir dönem kapandı: Muslera 12 yıl sonra ilk kez yedek kulübesinde
Uruguay'da bir dönem kapandı: Muslera 12 yıl sonra ilk kez yedek kulübesinde
Adı Uruguay Milli Takımı'yla özdeşleşen Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında milli takımının kalecisi... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T04:54+0300
2022-11-25T04:54+0300
spor
uruguay
fernando muslera
yedek
kaleci
dünya kupası
2022 dünya kupası
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Uruguay Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Diego Alonso, kariyerinde 4. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Fernando Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e kaleyi emanet etti.36 yaşındaki Muslera, dünya üçüncüsü oldukları 2010 Güney Afrika'da 7, son 16 turunda elendikleri 2014 Brezilya'da 4, çeyrek final gördükleri 2018 Rusya'da ise 5 maçta takımının kalesini korumuştu.Uruguay'da Muslera'nın yanı sıra Galatasaraylı bir diğer oyuncu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez, Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladı.
https://sputniknews.com.tr/20221125/brezilya-sirbistani-2-golle-gecti--1063818490.html
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uruguay, fernando muslera, yedek, kaleci, dünya kupası, 2022 dünya kupası
uruguay, fernando muslera, yedek, kaleci, dünya kupası, 2022 dünya kupası

Uruguay'da bir dönem kapandı: Muslera 12 yıl sonra ilk kez yedek kulübesinde

04:54 25.11.2022
© AFP 2022 / CRIS BOURONCLE Uruguay Galatasaray kaleci Fernando Muslera 2017 Dünya Kupası elemeleri
Uruguay Galatasaray kaleci Fernando Muslera 2017 Dünya Kupası elemeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022 / CRIS BOURONCLE
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Adı Uruguay Milli Takımı'yla özdeşleşen Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında milli takımının kalecisi olarak sahaya çıkmadı.
Uruguay Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Diego Alonso, kariyerinde 4. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Fernando Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e kaleyi emanet etti.
36 yaşındaki Muslera, dünya üçüncüsü oldukları 2010 Güney Afrika'da 7, son 16 turunda elendikleri 2014 Brezilya'da 4, çeyrek final gördükleri 2018 Rusya'da ise 5 maçta takımının kalesini korumuştu.
Uruguay'da Muslera'nın yanı sıra Galatasaraylı bir diğer oyuncu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez, Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladı.
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