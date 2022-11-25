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Brezilya, Sırbistan'ı 2 golle geçti
Brezilya, Sırbistan'ı 2 golle geçti
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, G Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T01:44+0300
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spor
brezilya
sırbistan
dünya kupası
2022 dünya kupası
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Sırbistan savunmasını açmakta zorlanan Brezilya, 21. dakikada Casemiro'nun uzaktan sert şutuyla kaleyi yokladı ancak savunma tehlikeyi önledi.35. dakikada ceza alanına girer girmez topla buluşan Raphinha'nın vuruşunda, Sırp file bekçisi Vanja Milinkovic Savic meşin yuvarlağı kontrol etti.41. dakikada Milenkovic ile girdiği mücadelenin ardından topa sahip olan Vinicius Jr'ın vuruşunda, rakibinin müdahalesiyle yeniden kendisine çarpan meşin yuvarlak auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.İkinci yarının hemen başında Raphinha ile önemli bir pozisyondan yararlanamayan 'Sambacılar', 60. dakikada Alex Sandro'nun yerden sert şutunda direğe takıldı.Baskısını artıran Brezilya aradığı golü 62. dakikada buldu. Ceza alanı sol çaprazında Vinicius Jr'ın şutunda kaleciden dönen topu Richarlison tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.73. dakikada Brezilya, grup maçlarının şu ana kadarki en güzel golüyle farkı ikiye çıkardı. Vinicius Jr'ın iğne deliğinden geçirircesine iki Sırp futbolcunun arasından gönderdiği topu şık bir hareketle kontrol edip voleyle ağlara gönderen Richarlison, uzun süre unutulmayacak bir gole imza attı: 2-0.83. dakikada ceza alanı önünden Casemiro'nun şutunda top üst direten döndü.Tarihinin 6. şampiyonluğu için Katar'a gelen Brezilya, ilk maçından 2-0 galip ayrıldı.İlk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Richarlison; Coutinho, Neymar ve Careca'nın ardından turnuvadaki ilk maçında iki gol atan dördüncü Brezilyalı futbolcu oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221124/portekiz-ronaldonun-tarihi-goluyle-dunya-kupasina-galibiyetle-basladi-1063813136.html
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brezilya, sırbistan, dünya kupası, 2022 dünya kupası
brezilya, sırbistan, dünya kupası, 2022 dünya kupası

Brezilya, Sırbistan'ı 2 golle geçti

01:44 25.11.2022 (güncellendi: 02:35 25.11.2022)
© AP Photo / Andre Penner2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, G Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, G Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Andre Penner
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, G Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.
Sırbistan savunmasını açmakta zorlanan Brezilya, 21. dakikada Casemiro'nun uzaktan sert şutuyla kaleyi yokladı ancak savunma tehlikeyi önledi.
35. dakikada ceza alanına girer girmez topla buluşan Raphinha'nın vuruşunda, Sırp file bekçisi Vanja Milinkovic Savic meşin yuvarlağı kontrol etti.
41. dakikada Milenkovic ile girdiği mücadelenin ardından topa sahip olan Vinicius Jr'ın vuruşunda, rakibinin müdahalesiyle yeniden kendisine çarpan meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarının hemen başında Raphinha ile önemli bir pozisyondan yararlanamayan 'Sambacılar', 60. dakikada Alex Sandro'nun yerden sert şutunda direğe takıldı.
Baskısını artıran Brezilya aradığı golü 62. dakikada buldu. Ceza alanı sol çaprazında Vinicius Jr'ın şutunda kaleciden dönen topu Richarlison tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
73. dakikada Brezilya, grup maçlarının şu ana kadarki en güzel golüyle farkı ikiye çıkardı. Vinicius Jr'ın iğne deliğinden geçirircesine iki Sırp futbolcunun arasından gönderdiği topu şık bir hareketle kontrol edip voleyle ağlara gönderen Richarlison, uzun süre unutulmayacak bir gole imza attı: 2-0.
83. dakikada ceza alanı önünden Casemiro'nun şutunda top üst direten döndü.
Tarihinin 6. şampiyonluğu için Katar'a gelen Brezilya, ilk maçından 2-0 galip ayrıldı.
İlk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Richarlison; Coutinho, Neymar ve Careca'nın ardından turnuvadaki ilk maçında iki gol atan dördüncü Brezilyalı futbolcu oldu.
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