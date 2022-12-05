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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T23:01+0300
2022-12-05T23:09+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
şehit
türkiye
pençe-kilit harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe-kilit harekatı
milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe-kilit harekatı

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

23:01 05.12.2022 (güncellendi: 23:09 05.12.2022)
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıMSB, asker, sınır, Türk askeri
MSB, asker, sınır, Türk askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın şehit olmuştur" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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