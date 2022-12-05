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SON DAKİKA | İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
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https://sputniknews.com.tr/20221205/istanbulda-tramvay-ile-iett-otobusu-carpisti-yaralilar-var-1064157031.html
İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
İstanbul Alibeyköy'de, tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T09:35+0300
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türkiye
istanbul
iett işletmeleri genel müdürlüğü
iett
tramvay
trafik kazası
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Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı.Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221124/iett-otobusunde-kutu-krizi-otobuse-alinmayinca-yolu-kapatti-1063782871.html
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istanbul, iett işletmeleri genel müdürlüğü, iett, tramvay, trafik kazası
istanbul, iett işletmeleri genel müdürlüğü, iett, tramvay, trafik kazası

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

09:35 05.12.2022 (güncellendi: 09:42 05.12.2022)
© DHAİstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© DHA
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Alibeyköy'de, tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.
Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı.
Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir yolcu iddiaya göre, içerisinde tıbbi malzeme bulunan çekçekli kutu ile İETT otobüsüne alınmayınca yolu kapattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
TÜRKİYE
İETT otobüsünde kutu krizi: Otobüse alınmayınca yolu kapattı
24 Kasım, 09:43
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