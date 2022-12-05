https://sputniknews.com.tr/20221205/istanbulda-tramvay-ile-iett-otobusu-carpisti-yaralilar-var-1064157031.html

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Alibeyköy'de, tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T09:35+0300

2022-12-05T09:35+0300

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türkiye

istanbul

iett işletmeleri genel müdürlüğü

iett

tramvay

trafik kazası

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Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı.Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221124/iett-otobusunde-kutu-krizi-otobuse-alinmayinca-yolu-kapatti-1063782871.html

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istanbul, iett işletmeleri genel müdürlüğü, iett, tramvay, trafik kazası