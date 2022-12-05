https://sputniknews.com.tr/20221205/istanbulda-tramvay-ile-iett-otobusu-carpisti-yaralilar-var-1064157031.html
İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
İstanbul Alibeyköy'de, tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T09:35+0300
2022-12-05T09:35+0300
2022-12-05T09:42+0300
türkiye
istanbul
iett işletmeleri genel müdürlüğü
iett
tramvay
trafik kazası
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Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı.Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221124/iett-otobusunde-kutu-krizi-otobuse-alinmayinca-yolu-kapatti-1063782871.html
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istanbul, iett işletmeleri genel müdürlüğü, iett, tramvay, trafik kazası
istanbul, iett işletmeleri genel müdürlüğü, iett, tramvay, trafik kazası
İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
09:35 05.12.2022 (güncellendi: 09:42 05.12.2022) Abone ol
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İstanbul Alibeyköy'de, tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.
Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı.
Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.