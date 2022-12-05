https://sputniknews.com.tr/20221205/israilden-bahreyne-cumhurbaskanligi-duzeyinde-ilk-ziyaret-1064153451.html

İsrail’den Bahreyn’e Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret

İsrail’den Bahreyn’e Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyaret kapsamında Bahreyn’e geldi. Söz konusu ziyaret, İsrail’den Bahreyn’e Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T05:13+0300

2022-12-05T05:13+0300

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israil

bahreyn

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lişkilerin normalleştirilmesi yönünde 2020’de imzalanan anlaşmanın ardından İsrail’den Bahreyn’e Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bahreyn’in başkenti Manama’daki El-Kudaybiye Sarayı'nda Kral Hamad bin İsa el Halife ile görüştü. Herzog’a ziyaretinde ekonomi ve sanayi sektöründen isimlerden oluşan bir heyet eşlik etti.Ziyaret ile ikili ilişkilerin güçlenmesini umduğunu belirten Kral Hamad, Bahreyn’in Filistin halkının meşru haklarını garanti eden adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa verdiği desteği vurguladı.Herzog sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bahreyn Krallığı topraklarında, Bahreyn Kralı'nın yanında milli marşımız Hatikva’yı duymak çok dokunaklı. Müttefiklerimizle ilişkilerimizi güçlendirmeli ve barış çemberini bölgedeki diğer halkları da kapsayacak şekilde genişletmeye çalışmalıyız” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:İsrail lideri, Bahreyn’in ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek ve BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek.

https://sputniknews.com.tr/20221123/netanyahu-doneminde-israilin-ortadogu-ulkeleriyle-iliskileri---1063752550.html

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