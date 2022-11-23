https://sputniknews.com.tr/20221123/netanyahu-doneminde-israilin-ortadogu-ulkeleriyle-iliskileri---1063752550.html
Netanyahu döneminde İsrail'in Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri
Netanyahu döneminde İsrail'in Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri
İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından 1 Kasım’da son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerde eski Başbakan ve muhalefet lideri Benyamin Netanyahu... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T14:46+0300
2022-11-23T14:46+0300
2022-11-23T14:46+0300
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israil
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
ortadoğu
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, seçimin galibi Netanyahu'yu yeni hükümeti kurmak üzere resmen görevlendirdi. Toplamda 12 yıl başbakanlık yapmış bir siyasetçi olarak İsrail'in en uzun süre görevde kalan lideri Netanyahu döneminde İsrail'in Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri ve bölge ülkelerinin gelecek için beklentilerine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, israil, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, ortadoğu, инфографика
infografik, israil, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, ortadoğu, инфографика
Netanyahu döneminde İsrail'in Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri
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İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından 1 Kasım’da son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerde eski Başbakan ve muhalefet lideri Benyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazanarak, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamıştı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, seçimin galibi Netanyahu'yu yeni hükümeti kurmak üzere resmen görevlendirdi.
Toplamda 12 yıl başbakanlık yapmış bir siyasetçi olarak İsrail'in en uzun süre görevde kalan lideri Netanyahu döneminde İsrail'in Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri ve bölge ülkelerinin gelecek için beklentilerine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.