https://sputniknews.com.tr/20221123/netanyahu-doneminde-israilin-ortadogu-ulkeleriyle-iliskileri---1063752550.html

Netanyahu döneminde İsrail'in Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri

Netanyahu döneminde İsrail'in Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri

İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından 1 Kasım’da son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerde eski Başbakan ve muhalefet lideri Benyamin Netanyahu... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T14:46+0300

2022-11-23T14:46+0300

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infografik

israil

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

ortadoğu

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, seçimin galibi Netanyahu'yu yeni hükümeti kurmak üzere resmen görevlendirdi. Toplamda 12 yıl başbakanlık yapmış bir siyasetçi olarak İsrail'in en uzun süre görevde kalan lideri Netanyahu döneminde İsrail'in Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri ve bölge ülkelerinin gelecek için beklentilerine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, israil, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, ortadoğu, инфографика