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İsrail'den 100 kişilik heyet Türkiye’ye geliyor
İsrail'den 100 kişilik heyet Türkiye’ye geliyor
İsrail’in en önemli 70’e yakın firmasından yaklaşık 100 kişilik alım heyeti, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) davetlisi olarak İstanbul’a geliyor. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T17:06+0300
2022-12-05T17:16+0300
türkiye
türkiye
israil
ekonomi
dışişleri
işbirliği
tim
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Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinin normalleşmeye başlaması iki ülkenin ticari ilişkilerine de pozitif yansıyor.Bloomberg HT'nin aktardığına göre; İsrail’in en önemli 70’e yakın firmasından yaklaşık 100 kişilik alım heyeti, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) davetlisi olarak İstanbul’a geliyor.İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lynn başkanlığındaki heyet, İstanbul’da ihracatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapacak.Genel nitelikli alım heyeti; aralarında Demir ve demir dışı metaller, Elektronik-elektrik, Hububat- bakliyat, İklimlendirme, Madencilik, Kuru meyve, Otomotiv endüstrisi ve Tekstil hammaddelerinin de olduğu 13 sektörde yoğunlaşmış durumda.Görüşme, TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ve İsrail Büyükelçisi Irit Lilian’ın da katılımıyla gerçekleşecek.
https://sputniknews.com.tr/20221123/misir-veya-israil-liderleriyle-el-sikismak-suriye-lideriyle-el-sikismakla-ayni-degil---1063814407.html
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türkiye, israil, ekonomi, dışişleri, işbirliği, tim, türkiye ihracatçılar meclisi (tim)
türkiye, israil, ekonomi, dışişleri, işbirliği, tim, türkiye ihracatçılar meclisi (tim)

İsrail'den 100 kişilik heyet Türkiye’ye geliyor

17:06 05.12.2022 (güncellendi: 17:16 05.12.2022)
© Sputnik / Turan Salcıİsrail- Türkiye
İsrail- Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© Sputnik / Turan Salcı
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İsrail’in en önemli 70’e yakın firmasından yaklaşık 100 kişilik alım heyeti, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) davetlisi olarak İstanbul’a geliyor.
Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinin normalleşmeye başlaması iki ülkenin ticari ilişkilerine de pozitif yansıyor.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre; İsrail’in en önemli 70’e yakın firmasından yaklaşık 100 kişilik alım heyeti, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) davetlisi olarak İstanbul’a geliyor.
İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lynn başkanlığındaki heyet, İstanbul’da ihracatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapacak.
Genel nitelikli alım heyeti; aralarında Demir ve demir dışı metaller, Elektronik-elektrik, Hububat- bakliyat, İklimlendirme, Madencilik, Kuru meyve, Otomotiv endüstrisi ve Tekstil hammaddelerinin de olduğu 13 sektörde yoğunlaşmış durumda.
Görüşme, TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ve İsrail Büyükelçisi Irit Lilian’ın da katılımıyla gerçekleşecek.
'Mısır veya İsrail liderleriyle el sıkışmak Suriye lideriyle el sıkışmakla aynı değil' - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
EKSEN
'Mısır veya İsrail liderleriyle el sıkışmak Suriye lideriyle el sıkışmakla aynı değil'
23 Kasım, 23:03
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