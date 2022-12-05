https://sputniknews.com.tr/20221205/israilden-100-kisilik-alim-heyeti-geliyor-1064212175.html

İsrail'den 100 kişilik heyet Türkiye’ye geliyor

İsrail'den 100 kişilik heyet Türkiye’ye geliyor

İsrail’in en önemli 70’e yakın firmasından yaklaşık 100 kişilik alım heyeti, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) davetlisi olarak İstanbul’a geliyor. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T17:06+0300

2022-12-05T17:06+0300

2022-12-05T17:16+0300

türkiye

türkiye

israil

ekonomi

dışişleri

işbirliği

tim

türkiye ihracatçılar meclisi (tim)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057827342_207:0:1889:946_1920x0_80_0_0_d3656a233383334e6fbeff13375f20e6.jpg

Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinin normalleşmeye başlaması iki ülkenin ticari ilişkilerine de pozitif yansıyor.Bloomberg HT'nin aktardığına göre; İsrail’in en önemli 70’e yakın firmasından yaklaşık 100 kişilik alım heyeti, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) davetlisi olarak İstanbul’a geliyor.İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lynn başkanlığındaki heyet, İstanbul’da ihracatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapacak.Genel nitelikli alım heyeti; aralarında Demir ve demir dışı metaller, Elektronik-elektrik, Hububat- bakliyat, İklimlendirme, Madencilik, Kuru meyve, Otomotiv endüstrisi ve Tekstil hammaddelerinin de olduğu 13 sektörde yoğunlaşmış durumda.Görüşme, TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ve İsrail Büyükelçisi Irit Lilian’ın da katılımıyla gerçekleşecek.

https://sputniknews.com.tr/20221123/misir-veya-israil-liderleriyle-el-sikismak-suriye-lideriyle-el-sikismakla-ayni-degil---1063814407.html

türkiye

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, israil, ekonomi, dışişleri, işbirliği, tim, türkiye ihracatçılar meclisi (tim)