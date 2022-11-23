https://sputniknews.com.tr/20221123/misir-veya-israil-liderleriyle-el-sikismak-suriye-lideriyle-el-sikismakla-ayni-degil---1063814407.html

'Mısır veya İsrail liderleriyle el sıkışmak Suriye lideriyle el sıkışmakla aynı değil'

'Mısır veya İsrail liderleriyle el sıkışmak Suriye lideriyle el sıkışmakla aynı değil'

Emir Aşnas’a göre, Erdoğan'ın Mısır veya İsrail liderleriyle ‘el sıkışması’ Suriye ile aynı değil. Ankara'nın bu ülkelerle temel tezlerinden geri adım attığını... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T23:03+0300

2022-11-23T23:03+0300

2022-11-24T23:24+0300

eksen

emir aşnas

recep tayyip erdoğan

mısır

suriye

abdülffetah sisi

abd

radyo

idlib

ypg/pyd

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Türkiye yönetimi, Suriye ve Irak topraklarını hedef alan Pençe-Kılıç operasyonu ile eş zamanlı olarak Mısır'ın ardından Suriye liderliğiyle temaslara hazır olduğu mesajları vermeye başladı. Doha'daki 2022 Dünya Kupası'nın açılışındaki resepsiyonda 2013'ten bu yana çok ağır sözler sarf ettiği Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ile el sıkışan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hemen ardından arka arkaya Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vurgulu açıklamalar yaptı. Erdoğan, en son sorular karşısında “Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz" yanıtını verdi.Diğer yandan Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'a yönelik hava harekatının ardından kara harekatına girişme niyetlerini dile getiriyor. ABD ve Rusya Federasyonu'ndan ise bu konudaki uyarılar devam ediyor.Rusya, Türkiye ve İran'ın oluşturduğu Astana Grubu da Kazakistan'da buluştu. Yayınlanan ortak açıklamada, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik hakları vurgusu eşliğinde ülkenin kuzeydoğusundaki ABD destekli YPG/PYD'nin ayrılıkçılık girişimleri ile ABD'nin Suriye petrolüne el koymasının kınanması dikkat çekti.Son gelişmeleri araştırmacı yazar Emir Aşnas ile konuştuk.‘Suriye devletinden henüz hiçbir ses yok, Rusya’nın iki tarafa da baskısı söz konusu’Emir Aşnas’a göre, Suriye ile Türkiye liderlerinin görüşmeleri 2019’dan beri gündeme geliyor ancak sonuç çıkmıyor. Bugün Erdoğan-Esad görüşmesinin yeniden 'köpürtülmesinde' biraz da Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik hava harekatlarının rol oynadığı değerlendirmesini yapan Aşnas, Rusya'nın baskılara rağmen gelinen nokta hala görüşmenin gerçekleşmesine işaret etmiyor:‘Mısır yahut İsrail liderleriyle el sıkışmakla Esad'la el sıkışmak aynı değil'Türkiye’nin Mısır ya da İsrail liderleriyle ‘el sıkışmanın’ Suriye lideriyle el sıkışmaya benzemediğini belirten Aşnas, Türkiye ile Suriye arasında çok daha yapısal ve şekli sorunlara işaret etti. Aşnas, diğer ülkelerle temel tezlerinden geri adım atan Ankara'nın Suriye'de böyle yapmadığını da anımsattı:‘Suriye bir devlet olarak savaşta yenilmedi, egemenliğinden taviz verecek bir çözüme yanaşmıyor’Suriye’nin bir devlet olarak savaşta yenilmediği için egemenliğinden taviz verecek bir çözüme yanaşmadığını belirten Aşnas, Türkiye yönetiminin de Suriye'nin egemenliğini ihlal etmeyen herhangi bir adım atmak niyetinde görünmediği görüşünde. Suriye'nin şartlarının da belli olduğunu anımsatan Aşnas, Esad'ın geri adımının ise ABD komplosu ve Türkiye'nin başrol oyunculuğunu içeren 11 yıllık söylemlerinin inkarı olacağının altını çizdi:‘Astana bildirisinde bu sefer ABD ve SDG'ye daha fazla yüklenme var'Aşnas, Astana grubunun son toplantısını da değerlendirdi. Ortak bildiride bir kez daha Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine atıf yapıldığına işaret eden Aşnas, bu sefer ABD ve SDG’ye ‘daha fazla’ yüklenme bulunduğunu belirtti:'Suriye bir beklenti içerisinde mi, onu da bilemiyorum'Aşnas, Suriye'nin tepkilerini de Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan'a atıfla aktarırken, Şam'ın gelişmelerden memnuniyetsizliğinin anlaşıldığı değerlendirmesinde bulundu:‘Astana formatı bir anlamda uluslararası bir platform oluşturmaya dönüşüyor gibi’Astana formatının hedeflediği 4 bölgeden 3’ünde gerginliğin azaltıldığını anımsatan Aşnas, İdlib'deki durumun ise değişmediğini vurguladı. Aşnas, ön son Çin'in katılımının gündeme taşındığını belirtirken, bu formatın bir anlamda bölgesel politikaları ekilemeye yönelik uluslararası bir platforma dönüştüğü izlenimini aktardı:‘ABD daha önce olduğu gibi Türkiye’ye karşı koymamayı seçmiş durumda'Aşnas'a göre ABD'nin hava harekatına dair öncekilere benzeyen açıklamaları bir kez daha 'Türkiye'ye karşı koymamayı seçtiği' anlamına geliyor. Aşnas, Washington'ın kara harekatını istemediğini ancak ne kadar engel olacağının tartışmalı olduğunu da ekledi:

mısır

suriye

idlib

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emir aşnas, recep tayyip erdoğan, mısır, suriye, abdülffetah sisi, abd, radyo, idlib, ypg/pyd