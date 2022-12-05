https://sputniknews.com.tr/20221205/evine-silahli-saldirgan-giren-ingiliz-futbolcu-sterling-katardan-ayrildi-1064153755.html

Evine silahlı saldırgan giren İngiliz futbolcu Sterling, Katar'dan ayrıldı

Evine silahlı saldırgan giren İngiliz futbolcu Sterling, Katar'dan ayrıldı

İngiltere Milli Takımı futbolcularından Raheem Sterling, evine silahlı saldırgan girmesi nedeniyle Katar'dan ayrıldı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T05:36+0300

2022-12-05T05:36+0300

2022-12-05T05:36+0300

spor

raheem sterling

ev

hırsız

londra

dönüş

2022 dünya kupası

katar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064154089_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b2b3939c49c3791a8820dbcce17864c2.jpg

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen İngiltere'nin 27 yaşındaki yıldız oyuncusu Raheem Sterling, ailesi evdeyken evine giren silahlı saldırganlar nedeniyle milli takım kampından ayrılarak başkent Londra'ya gitti.Olayı doğrulayan teknik direktör Gareth Southgate, 3-0 kazandıkları Senegal maçının ardından yaptığı açıklamada, "Futbol bazen en önemli şey değildir ve aile her şeyden önce gelir. Ona alan vermek istiyoruz, birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.İngiliz basınına, olayın cumartesi meydana geldiği ve Sterling'in 3 çocuğunun evde olduğu yansıdı.İngiltere, çeyrek finalde 10 Aralık Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak.Sterling, Arsenalli Ben White'ın ardından kişisel nedenlerle İngiltere'ye dönen ikinci futbolcu oldu.

https://sputniknews.com.tr/20220829/barcelonali-futbolcu-aubameyangi-darp-edip-evini-soydular-1060538627.html

londra

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

raheem sterling, ev, hırsız, londra, dönüş, 2022 dünya kupası, katar