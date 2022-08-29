https://sputniknews.com.tr/20220829/barcelonali-futbolcu-aubameyangi-darp-edip-evini-soydular-1060538627.html

Barcelonalı futbolcu Aubameyang'ı darp edip evini soydular

Barcelonalı futbolcu Aubameyang'ı darp edip evini soydular

LaLiga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Pierre Emerick Aubameyang'ın evinde silahlı soygun oldu. Soygunda futbolcunun darp edildiği bildirildi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T20:38+0300

2022-08-29T20:38+0300

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spor

pierre-emerick aubameyang

soygun

silahlı soygun

katalonya

saldırı

silahlı saldırı

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Katalan basınında yer alan haberde, 33 yaşındaki Aubameyang'ın evinin silahlı 4 kişi tarafından soyulduğu bildirildi.Futbolcu ve ailesinin evde olduğu sırada, gece yarısı saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüz maskeleriyle bahçeden eve giren hırsızların silahla futbolcuyu ve eşini tehdit ettiği, bazı mücevherlerin bulunduğu kasayı zorla açtırıp içindekileri aldıktan sonra kaçtığı aktarıldı.RAC 1 radyosu, polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, demir bir sopayla çenesine vurulan Aubameyang ve eşinin ellerinin bağlandığı ve yaklaşık 1 saat yerde kaldıkları kaydedildi.Hafif yara alan futbolcu ve eşinin durumlarının iyi olduğu, kaçan soyguncuların arandığı açıklandı.El Periodico gazetesi de, yaklaşık iki ay önce aynı eve yine hırsızların girdiğini ancak Aubameyang ve ailesinin o sırada evde olmadıklarını yazdı.İspanya'da futbolcuların evine hırsız girme vakaları geçmişte de yaşanmış, Barcelona'da futbolculardan Jordi Alba, Kevin Boateng'in de evleri soyulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220331/victoria-ve-david-beckham-ciftinin-londradaki-malikanesi-soyuldu-1055199614.html

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pierre-emerick aubameyang, soygun, silahlı soygun, katalonya, saldırı, silahlı saldırı