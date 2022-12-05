Efsanevi futbolcu Pele'nin ailesi iddiaları reddetti: Ölüm döşeğinde değil, evine dönecek
14:02 05.12.2022 (güncellendi: 14:10 05.12.2022)
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Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle 2021'e ameliyata alınan efsanevi Brezilyalı futbolcu Pele'nin, artık kemoterapiye yanıt vermediği ve yaşam sonu bakımına alındığı iddialarına ailesinden yanıt geldi. Pele'nin ailesi, 82 yaşındaki futbolcunun hayati risk taşımadığını açıkladı.
Brezilyalı futbolcu Pele'nin kızları Flavia ve Kely Nascimento babalarının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Babalarının artık kemoterapiye yanıt vermediği ve yaşam sonu bakımına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Flavia ve Kely Nascimento, Pele'nin koronavirüse yakalandığını ve daha sonra solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Açıklamada ünlü futbolcunun devam etmekte olan Katar 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya maçlarını izlediği ifade edilirken Pele'nin 'henüz veda etmeye hazır olmadığı' dile getirildi.
Pele'nin akciğer enfeksiyonu tedavisinin başarılı sonuç vermesinin ardından evine geri dönmesinin beklendiği belirtildi.
Pele'nin ailesi, ünlü futbolcunun sağlık sorunlarıyla karşılaştığı zorlu günlerinde hayranlarından gelen yoğun destek için teşekkür etti.
Fantastico'ya konuşan Kely şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 3 hafta önce koronavirüse yakalandı. Aşı olmuştu. Ancak tüm aşılara rağmen aldığı kanser ilaçları ve kemoterapi nedeniyle bağışıklığı zayıfladı ve bir akciğer enfeksiyonuna yakalandı. Hastaneye de bu akciğer enfeksiyonu nedeniyle kaldırıldı. Durumu ciddi mi? Elbette ciddi, çünkü artık yaşı ilerledi ve kanser tedavisi görüyor."
Flavia ise babası Pele'nin tedavisi için en iyi yerin hastane olduğunu ancak yoğun bakımda olduğuna dair haberlerin doğru olmadığını vurguladı:
"Hastanede daha iyi yardım alıyor. Ancak şu anda yoğun bakımda değil, kendi odasında. Dolayısıyla hayati bir riski yok. Hassas bir sağlık durumuna sahip biri olarak hastanede olması daha iyi. Bu durumdayken babamın ölüm döşeğinde olduğunun konuşulması büyük bir haksızlık. Çünkü bu doğru değil. Bize inanın. Herkesten önce, biz bu anın gelmesini istemiyoruz. Bir gün mutlaka olacak ancak o gün bugün değil. Şu anda mevcut olmayan bir durum için alarmda olmanıza gerek yok."
Konuya ilişkin hastaneden yapılan açıklamada ise Pele'nin enfeksiyon tedavisine olumlu yanıt verdiği ve sağlık durumunun son 24 saatte kötüleşmediği belirtildi.
Mevcut duruma rağmen insanlardan taziye mesajları almanın duygusal yüküne vurgu yapan Kely şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlar bana taziye mesajları gönderiyor. Ben de telefonu bir kenara bırakıp artık kimseye bir yanıt vermeyeceğim diyorum. İnsanlara cevap vermem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Her şeyi açıklamak olmasa da, en azından durumun böyle olmadığını söylemek zorundaymışım gibi hissediyorum. Ona veda etmek için bir acelemiz yok. Sırayla yanında kalıyoruz. Hasta, yaşlı, ama hastanede olmasının sebebi, akciğer enfeksiyonu. Antibiyotik kullanıyor ve iyileştiğinde eve geri dönecek. Hastanede bize veda etmeyecek."
'Brezilya Milli Takımı'nın Neymar yokken performans kaybetmesinden endişe ediyor'
Pele'nin torunu Arthur ise 82 yaşındaki futbolcunun hastanedeyken Brezilya'nın Katar'daki Dünya Kupası maçlarını takip ettiğini açıkladı. Neymar'ın son iki Brezilya maçında sahaya çıkmamasından üzüntü duyan Pele'nin Brezilya milli takımının Neymar'sız performans kaybı yaşamasından endişe ettiği kaydedildi.