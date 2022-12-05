Efsanevi futbolcu Pele'nin ailesi iddiaları reddetti: Ölüm döşeğinde değil, evine dönecek

"Hastanede daha iyi yardım alıyor. Ancak şu anda yoğun bakımda değil, kendi odasında. Dolayısıyla hayati bir riski yok. Hassas bir sağlık durumuna sahip biri olarak hastanede olması daha iyi. Bu durumdayken babamın ölüm döşeğinde olduğunun konuşulması büyük bir haksızlık. Çünkü bu doğru değil. Bize inanın. Herkesten önce, biz bu anın gelmesini istemiyoruz. Bir gün mutlaka olacak ancak o gün bugün değil. Şu anda mevcut olmayan bir durum için alarmda olmanıza gerek yok."