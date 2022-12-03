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https://sputniknews.com.tr/20221203/kanser-tedavisi-goren-efsane-futbolcu-pelenin-kemoterapiye-cevap-vermedigi-aciklandi-1064131782.html
Kanser tedavisi gören efsane futbolcu Pele'nin kemoterapiye cevap vermediği açıklandı
Kanser tedavisi gören efsane futbolcu Pele'nin kemoterapiye cevap vermediği açıklandı
Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin vücudunun bir yıldan fazladır gördüğü kemoterapiye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı duyuruldu. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T23:21+0300
2022-12-03T23:21+0300
spor
pele
brezilya
kanser
kemoterapi
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Brezilya'nın köklü basın kuruluşlarından Folha de Sao Paulo'nun haberinde, Pele'nin Eylül 2021'den bu yana kolon kanseri sebebiyle kemoterapi gördüğü belirtildi.Haberde efsane futbolcunun salı günü rutin kontroller için gittiğini söylediği hastanede vücudunun kemoterapiye cevap vermediği ve yoğun bakıma alınmaksızın ağrılarını ve nefes darlığını hafifletmek amacıyla önlemler uygulandığı bildirildi.Palyatif bakım, ciddi bir hastalıkla yaşamak durumunda olan ve iyileşme ihtimali az görülen hastalar için semptomların azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uygulanan bakım türü olarak biliniyor.Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.Pele'nin, 29 Kasım'da kemoterapi uygulanması için hastaneye kaldırıldığı, solunum yolu enfeksiyonunun tespit edildiği ve sağlık durumunun genel anlamda ilerleme kaydederek stabil olduğu açıklanmıştı.Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, 4 kez katıldığı Dünya Kupası organizasyonlarında 12 gol attı ve Brezilya'nın 3 Dünya Kupası kazanmasında başrolü oynadı.
https://sputniknews.com.tr/20211208/pele-yeniden-hastaneye-kaldirildi-1051582335.html
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pele, brezilya, kanser, kemoterapi
pele, brezilya, kanser, kemoterapi

Kanser tedavisi gören efsane futbolcu Pele'nin kemoterapiye cevap vermediği açıklandı

23:21 03.12.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINAPele
Pele - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINA
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Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin vücudunun bir yıldan fazladır gördüğü kemoterapiye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı duyuruldu.
Brezilya'nın köklü basın kuruluşlarından Folha de Sao Paulo'nun haberinde, Pele'nin Eylül 2021'den bu yana kolon kanseri sebebiyle kemoterapi gördüğü belirtildi.
Haberde efsane futbolcunun salı günü rutin kontroller için gittiğini söylediği hastanede vücudunun kemoterapiye cevap vermediği ve yoğun bakıma alınmaksızın ağrılarını ve nefes darlığını hafifletmek amacıyla önlemler uygulandığı bildirildi.
Palyatif bakım, ciddi bir hastalıkla yaşamak durumunda olan ve iyileşme ihtimali az görülen hastalar için semptomların azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uygulanan bakım türü olarak biliniyor.
Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.
Pele'nin, 29 Kasım'da kemoterapi uygulanması için hastaneye kaldırıldığı, solunum yolu enfeksiyonunun tespit edildiği ve sağlık durumunun genel anlamda ilerleme kaydederek stabil olduğu açıklanmıştı.
Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, 4 kez katıldığı Dünya Kupası organizasyonlarında 12 gol attı ve Brezilya'nın 3 Dünya Kupası kazanmasında başrolü oynadı.
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