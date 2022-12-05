Bozdağ: 'Evlilik birliği, ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir' düzenlemesi getiriliyor

Başka ülkelerde de aileyi korumak için tedbirler alınıyor. Macaristan'da, Polonya'da, Bulgaristan'da... Aile bütün ülkelerde tehdit ve saldırı altında. Her ülke neslini korumak için aileyi korumayı görev görüyor. Değişiklik evlilik birliğinin kimler arasında kurulacağını açıkça ifade ediyor. Başka ülkelerde de aileyi korumak için tedbirler alınıyor. Macaristan'da, Polonya'da, Bulgaristan'da... Aile bütün ülkelerde tehdit ve saldırı altında. Her ülke neslini korumak için aileyi korumayı görev görüyor. Değişiklik evlilik birliğinin kimler arasında kurulacağını açıkça ifade ediyor.

Bizim herkese gitmemizin sebebi, bizim 335 oyumuz var Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin. Yasalaşması için 400 oya ihtiyacımız var. Diğer siyasi partilerle görüşmemiz, görüş ve desteklerini istememiz gerekir. Ya CHP destek verecek 400'ü bulacağız, ya da İYİ Parti ve HDP vekilleri destek verecek, ancak 400'ün üzerine çıkabiliyoruz. Bizim herkese gitmemizin sebebi, bizim 335 oyumuz var Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin. Yasalaşması için 400 oya ihtiyacımız var. Diğer siyasi partilerle görüşmemiz, görüş ve desteklerini istememiz gerekir. Ya CHP destek verecek 400'ü bulacağız, ya da İYİ Parti ve HDP vekilleri destek verecek, ancak 400'ün üzerine çıkabiliyoruz.

Meclis'ten geçmesi için de partilerimizle görüştük. Partilerin bu anayasa değişikliğine destek vereceklerini ümit ediyorum. Türkiye'de kim evlilik birliğinin kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabileceğinin karşısında durabilir mi? Gelecekte bunun emareleri gözüktüğü için şimdiden tedbir alıyoruz. Meclis'ten geçmesi için de partilerimizle görüştük. Partilerin bu anayasa değişikliğine destek vereceklerini ümit ediyorum. Türkiye'de kim evlilik birliğinin kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabileceğinin karşısında durabilir mi? Gelecekte bunun emareleri gözüktüğü için şimdiden tedbir alıyoruz.

Biz aileyi korumayı arzu ediyoruz. Aile varsa toplum var. Toplumumuzu korumak, milletimizi korumak, neslimizi korumak için böyle bir tedbir alıyoruz. Kimseyi hedef göstermiyoruz. Ama aileye dönük her türlü saldırının karşısında anayasamızı, yasalarımızı ve devletimizi bulacaktır. Biz aileyi korumayı arzu ediyoruz. Aile varsa toplum var. Toplumumuzu korumak, milletimizi korumak, neslimizi korumak için böyle bir tedbir alıyoruz. Kimseyi hedef göstermiyoruz. Ama aileye dönük her türlü saldırının karşısında anayasamızı, yasalarımızı ve devletimizi bulacaktır.

Meclis'te bu konuda bize ciddi bir itiraz yapılmadı görüştüğümüzde. CHP, seçime yakın anayasa değişikliğine sıcak bakmadıklarını ifade ettiler. HDP başörtüsü konusuna sıcak baktığını, diğer konuyu değerlendireceklerini ifade ettiler. İYİ Parti de somut teklifi beklediklerini ifade ettiler. Partiler bu konuda değerlendirme yapma noktasındalar. Açıkça bu değişiklik önerisini reddeden parti görmedim. Umudumu, bu teklifin Meclis'te büyük bir uzlaşıyla geçeceği yönünde koruyorum. Meclis'te bu konuda bize ciddi bir itiraz yapılmadı görüştüğümüzde. CHP, seçime yakın anayasa değişikliğine sıcak bakmadıklarını ifade ettiler. HDP başörtüsü konusuna sıcak baktığını, diğer konuyu değerlendireceklerini ifade ettiler. İYİ Parti de somut teklifi beklediklerini ifade ettiler. Partiler bu konuda değerlendirme yapma noktasındalar. Açıkça bu değişiklik önerisini reddeden parti görmedim. Umudumu, bu teklifin Meclis'te büyük bir uzlaşıyla geçeceği yönünde koruyorum.