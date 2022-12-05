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https://sputniknews.com.tr/20221205/belcikada-kiliseye-olan-ilgi-azaliyor-5-bin-200-kisi-kaydini-sildirdi-1064223991.html
Belçika'da kiliseye olan ilgi azalıyor: 5 bin 200 kişi kaydını sildirdi
Belçika'da kiliseye olan ilgi azalıyor: 5 bin 200 kişi kaydını sildirdi
Katolik Kilisesi tarafından yayınlanan 2021 raporuna göre, Belçika’da 5 bin 200 kişi kiliseden kaydını sildirdi. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T22:56+0300
2022-12-05T22:56+0300
dünya
belçika
kilise
kayıt
katolik
katolik kilisesi
düşüş
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Belçika'da kiliseden ayrılma talepleri yükseldi. Ülkede 2021 yılında 'kiliseden kayıt sildirme talebi' bir önceki yıla göre 4 kat arttı. Katolik Kilisesi tarafından yayınlanan 2021 yılına ait rapora göre, Belçika'da 5 bin 200 kişi vaftiz olarak kayıtlarına dahil olduğu kiliseden kaydını sildirdi. Ülkede 2020 yılında bin 261 kişi kiliseden ayrılmıştı.Salgın öncesi 2019 yılında 42 bin kişinin vaftiz edildiği Belçika'da, 2020'de yasaklar nedeniyle kiliseler kapatıldı ve vaftizler durduruldu. Salgın tedbirlerinin hafifletilmesi ile 2021'de ise toplam 36 bin 834 vaftiz gerçekleştirildi. Salgın sonrası artması beklenen vaftiz oranları da beklentinin altında kalırken, kilisede yapılan düğün sayısında da önceki yıllara oranla ciddi azalma kaydedildi.Hıristiyan kimliği ile anılan ancak kiliselerin giderek boş kaldığı Belçika'da son yıllarda yaşanan skandallar Katolik Kilisesi'nin kan kaybetmesine neden oldu. Belçika'da ibadete gidenlerin sayısının azalması nedeniyle geçen yıl 35 kilise kapılarını kapatmak zorunda kalırken, bazıları kütüphane ya da konser salonu olarak hizmet veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220929/nobel-baris-odulu-sahibi-katolik-rahip-cinsel-istismarla-suclandi-1061778066.html
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belçika, kilise, kayıt, katolik, katolik kilisesi, düşüş
belçika, kilise, kayıt, katolik, katolik kilisesi, düşüş

Belçika'da kiliseye olan ilgi azalıyor: 5 bin 200 kişi kaydını sildirdi

22:56 05.12.2022
© AP PhotoSt. Rombouts Katedrali, Mechelen / Belçika
St. Rombouts Katedrali, Mechelen / Belçika - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AP Photo
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Katolik Kilisesi tarafından yayınlanan 2021 raporuna göre, Belçika’da 5 bin 200 kişi kiliseden kaydını sildirdi.
Belçika'da kiliseden ayrılma talepleri yükseldi. Ülkede 2021 yılında 'kiliseden kayıt sildirme talebi' bir önceki yıla göre 4 kat arttı.
Katolik Kilisesi tarafından yayınlanan 2021 yılına ait rapora göre, Belçika'da 5 bin 200 kişi vaftiz olarak kayıtlarına dahil olduğu kiliseden kaydını sildirdi. Ülkede 2020 yılında bin 261 kişi kiliseden ayrılmıştı.
Salgın öncesi 2019 yılında 42 bin kişinin vaftiz edildiği Belçika'da, 2020'de yasaklar nedeniyle kiliseler kapatıldı ve vaftizler durduruldu. Salgın tedbirlerinin hafifletilmesi ile 2021'de ise toplam 36 bin 834 vaftiz gerçekleştirildi.
Salgın sonrası artması beklenen vaftiz oranları da beklentinin altında kalırken, kilisede yapılan düğün sayısında da önceki yıllara oranla ciddi azalma kaydedildi.
Hıristiyan kimliği ile anılan ancak kiliselerin giderek boş kaldığı Belçika'da son yıllarda yaşanan skandallar Katolik Kilisesi'nin kan kaybetmesine neden oldu. Belçika'da ibadete gidenlerin sayısının azalması nedeniyle geçen yıl 35 kilise kapılarını kapatmak zorunda kalırken, bazıları kütüphane ya da konser salonu olarak hizmet veriyor.
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