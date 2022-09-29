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https://sputniknews.com.tr/20220929/nobel-baris-odulu-sahibi-katolik-rahip-cinsel-istismarla-suclandi-1061778066.html
Nobel Barış Ödülü sahibi Katolik rahip cinsel istismarla suçlandı
Nobel Barış Ödülü sahibi Katolik rahip cinsel istismarla suçlandı
Nobel Barış Ödülü sahibi Katolik din adamı Carlos Filipe Belo, Doğu Timor Başpiskoposluğu görevini yürüttüğü 1990'lı yıllarda küçüklere 'cinsel istismar'... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T22:19+0300
2022-09-29T22:19+0300
dünya
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katolik kilisesi
vatikan
cinsel istismar
rahip
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Vatikan'a yakın basın yayın organlarında yer alan haberlere göre, Hollanda gazetesi De Groene, Carlos Filipe Ximenes Belo'nun 1990'lı yıllarda reşit olmayan bazı kişilere yönelik suistimallerinin olduğunu, bazı kurbanların tanıklıklarından aktardı. İsmini vermek istemeyen tanıklar, Belo'nun istismarlarına maruz kaldıklarını ifade ederek, Katolik piskoposu cinsel suistimalle suçladı.Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, şu an 74 yaşında olan Belo ile ilgili yaptığı açıklamada, Vatikan yönetiminden İnanç Doktrini Kongregrasyonu'nun bu konuyla 2019'da ilgilendiğini ve suçlamalar nedeniyle Eylül 2020'de piskoposa bazı disiplin kısıtlamaları getirildiğini, Kasım 2021'de ise bu tedbirlerin daha da sıkılaştırıldığı bilgisini paylaştı. Bruni'nin sözünü ettiği disiplin tedbirlerinin, Belo'nun reşit olmayanlarla görüşmesinin önlenmesi olduğu belirtildi.Kendisi de Doğu Timorlu Katolik bir piskopos olan Belo, 1996'da ülkesindeki sorunların çözümü için verdiği mücadeleyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220610/kanadada-quebec-katolik-kilisesinde-cinsel-istismar-iddialarina-karisan-87-kisi-belirlendi-1057219555.html
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katolik, katolik kilisesi, vatikan, cinsel istismar, rahip, papaz, doğu timor
katolik, katolik kilisesi, vatikan, cinsel istismar, rahip, papaz, doğu timor

Nobel Barış Ödülü sahibi Katolik rahip cinsel istismarla suçlandı

22:19 29.09.2022
© AP Photo / Bjoern SigurdsoenNobel Barış Ödülü sahibi Katolik din adamı Carlos Filipe Belo, Doğu Timor Başpiskoposluğu görevini yürüttüğü 1990'lı yıllarda küçüklere 'cinsel istismar' yapmakla suçlandı.
Nobel Barış Ödülü sahibi Katolik din adamı Carlos Filipe Belo, Doğu Timor Başpiskoposluğu görevini yürüttüğü 1990'lı yıllarda küçüklere 'cinsel istismar' yapmakla suçlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Bjoern Sigurdsoen
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Nobel Barış Ödülü sahibi Katolik din adamı Carlos Filipe Belo, Doğu Timor Başpiskoposluğu görevini yürüttüğü 1990'lı yıllarda küçüklere 'cinsel istismar' yapmakla suçlandı.
Vatikan'a yakın basın yayın organlarında yer alan haberlere göre, Hollanda gazetesi De Groene, Carlos Filipe Ximenes Belo'nun 1990'lı yıllarda reşit olmayan bazı kişilere yönelik suistimallerinin olduğunu, bazı kurbanların tanıklıklarından aktardı.
İsmini vermek istemeyen tanıklar, Belo'nun istismarlarına maruz kaldıklarını ifade ederek, Katolik piskoposu cinsel suistimalle suçladı.
Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, şu an 74 yaşında olan Belo ile ilgili yaptığı açıklamada, Vatikan yönetiminden İnanç Doktrini Kongregrasyonu'nun bu konuyla 2019'da ilgilendiğini ve suçlamalar nedeniyle Eylül 2020'de piskoposa bazı disiplin kısıtlamaları getirildiğini, Kasım 2021'de ise bu tedbirlerin daha da sıkılaştırıldığı bilgisini paylaştı.
Bruni'nin sözünü ettiği disiplin tedbirlerinin, Belo'nun reşit olmayanlarla görüşmesinin önlenmesi olduğu belirtildi.
Kendisi de Doğu Timorlu Katolik bir piskopos olan Belo, 1996'da ülkesindeki sorunların çözümü için verdiği mücadeleyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.
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