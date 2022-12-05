https://sputniknews.com.tr/20221205/avustralyadan-komure-tavan-fiyat-uygulanmasi-teklifi-1064161319.html

Avustralya'dan kömüre tavan fiyat uygulanması teklifi

Avustralya'dan kömüre tavan fiyat uygulanması teklifi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkenin en büyük kömür ihracat pazarına sahip eyalet hükümetlerinden artan enerji fiyatlarını düşürmek amacıyla 'tavan... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T11:16+0300

2022-12-05T11:16+0300

2022-12-05T11:16+0300

avrupa'da enerji krizi

tavan fiyat

anthony albanese

avustralya

kömür

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 7 Kasım'daki Ulusal Kabine Toplantısı öncesinde, hızla yükselen enerji maliyetlerini düşürmek için eyaletlerinden vergi mükelleflerinin kömür ve doğalgaz fiyatlarına yönelik üst sınır faturasını ödemesini talep etti.Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre Adelaide radyosuna konuşan Albanese, kömür ve doğal gazın maliyetine sınırlama getirilmesinin muhtemelen üreticilere tazminat ödenmesi anlamına geleceğini ve eyalet hükümetlerinin isim ücretlerini kaybedebileceğini belirtti.Albanese, hükümetin gaz piyasasına müdahale etmeyi düşündüğünü ancak elektrik fiyatlarını düşürmek ve piyasayı bozmamak için kömür piyasasına da müdahalede bulunulması gerektiğini kaydetti.New South Wales, Queensland ve Güney Avustralya eyaletleri, bu teklife karşı çıkarak Albanese hükümetinden tavan fiyat uygulamasının gerçekleşmemesine dair garanti vermesini talep etti.Eyalet yetkilileri, elektrik faturalarının fiyatını düşürmeye yönelik bu uygulamada kömür ve doğal gaza tavan fiyat koymanın üreticilere tazminat verilmesini gerektirebileceğini, telif hakkı kaybının yaşanması durumunda hükümetten bu kaybı telafi etmesini isteyeceklerini belirtti.Başbakan Anthony Albanese, Ulusal Kabine Toplantısı öncesinde eyalet liderleriyle tazminat konusunu görüşme sözü verdi.Üst düzey hükümet yetkililerine göre, konuya dair herhangi bir kararın verilmediği ve Albanese hükümetinin, değişiklikleri uygulamak için gereken mevzuatı geçirmek amacıyla federal parlamentoyu yılbaşından önce geri çağırmayı henüz düşünmediği bildirildi.Hükümetin verilerine göre, Avustralya, kömürde dünyanın en büyük ikinci ihracat pazarlarına sahip.

https://sputniknews.com.tr/20221205/the-hill-rus-petrolune-yonelik-tavan-fiyat-nedeniyle-batida-tarihi-bir-fiyasko-patlak-verecek-1064151850.html

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tavan fiyat, anthony albanese, avustralya, kömür