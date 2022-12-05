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The Hill: Rus petrolüne yönelik tavan fiyat nedeniyle Batı'da tarihi bir fiyasko patlak verecek
The Hill: Rus petrolüne yönelik tavan fiyat nedeniyle Batı'da tarihi bir fiyasko patlak verecek
ABD’de yayınlanan The Hill gazetesi, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının Batı'da tarihi bir fiyaskoya yol açacağını yazdı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T01:32+0300
2022-12-05T01:32+0300
ekonomi
rusya
petrol
tavan fiyat
uygulama
kriz
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Gazeteci Peter Doran’ın The Hill için kaleme aldığı makalede Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının Batı'da tarihi bir fiyaskoya yol açacağı belirtildi.Makalede, “Rus petrol fiyatlarına tavan uygulaması yaklaşmakta olan tarihi bir fiyaskonun tüm emarelerini taşıyor. Artık dünya enerji piyasasında neredeyse hiç serbest petrol kalmadı. Bu nedenle kısıtlamaların devreye girmesinden sonra petrol fiyatlarının fırlama riski yüksek” ifadelerine yer verildi.ABD ve müttefiklerinin daha geçen yaz böyle bir önlemin Rusya’nın gelirlerinin düşürülmesi için ‘şık bir çözüm’ olarak kabul ettiklerini ifade eden yazar, ancak o günlerden bu yana durumun değiştiğini, 60 dolarlık tavan fiyatın Moskova için karlı olduğunu, zira Rus petrolünün üretim maliyetinin 20 ila 40 dolar olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221203/bloomberg-abdde-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasi-sonrasi-ticaretin-kesintiye-ugramasi-endisesi-1064113857.html
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rusya, petrol, tavan fiyat, uygulama, kriz
rusya, petrol, tavan fiyat, uygulama, kriz

The Hill: Rus petrolüne yönelik tavan fiyat nedeniyle Batı'da tarihi bir fiyasko patlak verecek

01:32 05.12.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinPetrol rafinerisi- Rusya
Petrol rafinerisi- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© Sputnik
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ABD’de yayınlanan The Hill gazetesi, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının Batı'da tarihi bir fiyaskoya yol açacağını yazdı.
Gazeteci Peter Doran’ın The Hill için kaleme aldığı makalede Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının Batı'da tarihi bir fiyaskoya yol açacağı belirtildi.
Makalede, “Rus petrol fiyatlarına tavan uygulaması yaklaşmakta olan tarihi bir fiyaskonun tüm emarelerini taşıyor. Artık dünya enerji piyasasında neredeyse hiç serbest petrol kalmadı. Bu nedenle kısıtlamaların devreye girmesinden sonra petrol fiyatlarının fırlama riski yüksek” ifadelerine yer verildi.
ABD ve müttefiklerinin daha geçen yaz böyle bir önlemin Rusya’nın gelirlerinin düşürülmesi için ‘şık bir çözüm’ olarak kabul ettiklerini ifade eden yazar, ancak o günlerden bu yana durumun değiştiğini, 60 dolarlık tavan fiyatın Moskova için karlı olduğunu, zira Rus petrolünün üretim maliyetinin 20 ila 40 dolar olduğunu belirtti.
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
EKONOMİ
Bloomberg: ABD'de Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması sonrası ticaretin kesintiye uğraması endişesi
3 Aralık, 13:23
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