https://sputniknews.com.tr/20221205/the-hill-rus-petrolune-yonelik-tavan-fiyat-nedeniyle-batida-tarihi-bir-fiyasko-patlak-verecek-1064151850.html

The Hill: Rus petrolüne yönelik tavan fiyat nedeniyle Batı'da tarihi bir fiyasko patlak verecek

The Hill: Rus petrolüne yönelik tavan fiyat nedeniyle Batı'da tarihi bir fiyasko patlak verecek

ABD’de yayınlanan The Hill gazetesi, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının Batı'da tarihi bir fiyaskoya yol açacağını yazdı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T01:32+0300

2022-12-05T01:32+0300

2022-12-05T01:32+0300

ekonomi

rusya

petrol

tavan fiyat

uygulama

kriz

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Gazeteci Peter Doran’ın The Hill için kaleme aldığı makalede Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının Batı'da tarihi bir fiyaskoya yol açacağı belirtildi.Makalede, “Rus petrol fiyatlarına tavan uygulaması yaklaşmakta olan tarihi bir fiyaskonun tüm emarelerini taşıyor. Artık dünya enerji piyasasında neredeyse hiç serbest petrol kalmadı. Bu nedenle kısıtlamaların devreye girmesinden sonra petrol fiyatlarının fırlama riski yüksek” ifadelerine yer verildi.ABD ve müttefiklerinin daha geçen yaz böyle bir önlemin Rusya’nın gelirlerinin düşürülmesi için ‘şık bir çözüm’ olarak kabul ettiklerini ifade eden yazar, ancak o günlerden bu yana durumun değiştiğini, 60 dolarlık tavan fiyatın Moskova için karlı olduğunu, zira Rus petrolünün üretim maliyetinin 20 ila 40 dolar olduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221203/bloomberg-abdde-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasi-sonrasi-ticaretin-kesintiye-ugramasi-endisesi-1064113857.html

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