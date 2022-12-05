https://sputniknews.com.tr/20221205/the-hill-rus-petrolune-yonelik-tavan-fiyat-nedeniyle-batida-tarihi-bir-fiyasko-patlak-verecek-1064151850.html
The Hill: Rus petrolüne yönelik tavan fiyat nedeniyle Batı'da tarihi bir fiyasko patlak verecek
The Hill: Rus petrolüne yönelik tavan fiyat nedeniyle Batı'da tarihi bir fiyasko patlak verecek
ABD’de yayınlanan The Hill gazetesi, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının Batı'da tarihi bir fiyaskoya yol açacağını yazdı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T01:32+0300
2022-12-05T01:32+0300
2022-12-05T01:32+0300
ekonomi
rusya
petrol
tavan fiyat
uygulama
kriz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1044111852_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_4238af214c72d44e5902d0d2fec151b5.jpg
Gazeteci Peter Doran’ın The Hill için kaleme aldığı makalede Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının Batı'da tarihi bir fiyaskoya yol açacağı belirtildi.Makalede, “Rus petrol fiyatlarına tavan uygulaması yaklaşmakta olan tarihi bir fiyaskonun tüm emarelerini taşıyor. Artık dünya enerji piyasasında neredeyse hiç serbest petrol kalmadı. Bu nedenle kısıtlamaların devreye girmesinden sonra petrol fiyatlarının fırlama riski yüksek” ifadelerine yer verildi.ABD ve müttefiklerinin daha geçen yaz böyle bir önlemin Rusya’nın gelirlerinin düşürülmesi için ‘şık bir çözüm’ olarak kabul ettiklerini ifade eden yazar, ancak o günlerden bu yana durumun değiştiğini, 60 dolarlık tavan fiyatın Moskova için karlı olduğunu, zira Rus petrolünün üretim maliyetinin 20 ila 40 dolar olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221203/bloomberg-abdde-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasi-sonrasi-ticaretin-kesintiye-ugramasi-endisesi-1064113857.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1044111852_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_55c110c0283aa091b4c448b4b8ebb02d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, petrol, tavan fiyat, uygulama, kriz
rusya, petrol, tavan fiyat, uygulama, kriz
The Hill: Rus petrolüne yönelik tavan fiyat nedeniyle Batı'da tarihi bir fiyasko patlak verecek
Abone ol
ABD’de yayınlanan The Hill gazetesi, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının Batı'da tarihi bir fiyaskoya yol açacağını yazdı.
Gazeteci Peter Doran’ın The Hill için kaleme aldığı makalede Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının Batı'da tarihi bir fiyaskoya yol açacağı belirtildi.
Makalede, “Rus petrol fiyatlarına tavan uygulaması yaklaşmakta olan tarihi bir fiyaskonun tüm emarelerini taşıyor. Artık dünya enerji piyasasında neredeyse hiç serbest petrol kalmadı. Bu nedenle kısıtlamaların devreye girmesinden sonra petrol fiyatlarının fırlama riski yüksek” ifadelerine yer verildi.
ABD ve müttefiklerinin daha geçen yaz böyle bir önlemin Rusya’nın gelirlerinin düşürülmesi için ‘şık bir çözüm’ olarak kabul ettiklerini ifade eden yazar, ancak o günlerden bu yana durumun değiştiğini, 60 dolarlık tavan fiyatın Moskova için karlı olduğunu, zira Rus petrolünün üretim maliyetinin 20 ila 40 dolar olduğunu belirtti.