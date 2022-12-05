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Ankara'da özel halk otobüsü şoförlerinden CHP önünde eylem: 'Verilen sözler tutulsun'
Ankara'da özel halk otobüsü şoförlerinden CHP önünde eylem: 'Verilen sözler tutulsun'
Artan maliyetlerden dolayı zarar ettiklerini belirten esnaf, araçlarının belediye tarafından kiralanması talebiyle basın açıklaması yaptı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T14:31+0300
2022-12-05T14:33+0300
ankara
özel halk otobüsleri
türkiye
eylem
chp genel merkezi
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Ankara'da bazı özel halk otobüsü şoförleri, artan maliyetlerden dolayı zarar ettiklerini belirterek, araçlarının belediye tarafından kiralanması talebiyle CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi önünde toplanan esnaf, 'Verilen sözler tutulsun' şeklinde slogan attı.Daha sonra gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Bozkurt, halk otobüsçülerinin ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi.Yaklaşık bir ay önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, araçların belediye tarafından kiralanması konusunu ilettiklerini, geçen hafta da CHP Genel Merkezi'nden bu konuda randevu talep ettiklerini ancak muhatap bulamadıklarını savunan Bozkurt, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221017/ankarada-dis-ilcelere-yolcu-tasiyan-ozel-otobusleri-kontak-kapatiyor-dilenci-durumuna-geldik-1062412112.html
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ankara, özel halk otobüsleri, eylem, chp genel merkezi
ankara, özel halk otobüsleri, eylem, chp genel merkezi

Ankara'da özel halk otobüsü şoförlerinden CHP önünde eylem: 'Verilen sözler tutulsun'

14:31 05.12.2022 (güncellendi: 14:33 05.12.2022)
© AA / Hakan NuralAnkara'da özel halk otobüsü şoförlerinden CHP önünde eylem
Ankara'da özel halk otobüsü şoförlerinden CHP önünde eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AA / Hakan Nural
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Artan maliyetlerden dolayı zarar ettiklerini belirten esnaf, araçlarının belediye tarafından kiralanması talebiyle basın açıklaması yaptı.
Ankara'da bazı özel halk otobüsü şoförleri, artan maliyetlerden dolayı zarar ettiklerini belirterek, araçlarının belediye tarafından kiralanması talebiyle CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.
Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi önünde toplanan esnaf, 'Verilen sözler tutulsun' şeklinde slogan attı.
Daha sonra gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Bozkurt, halk otobüsçülerinin ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi.
Yaklaşık bir ay önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, araçların belediye tarafından kiralanması konusunu ilettiklerini, geçen hafta da CHP Genel Merkezi'nden bu konuda randevu talep ettiklerini ancak muhatap bulamadıklarını savunan Bozkurt, şunları kaydetti:
"Biz, İstanbul'daki gibi araçlarımızın kiralanmasını talep ediyoruz. Böylece sıkıntımız bitsin. Mazot çok pahalı, altından kalkamıyoruz. Çalışarak zarar eden bir tek esnaf varsa o da Ankara'daki halk otobüsçüleridir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, soruna bir el atın, yetkililer sesimizi duysun."
Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Birliği Başkanı Kurtuluş Kara - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
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