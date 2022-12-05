https://sputniknews.com.tr/20221205/ankarada-ozel-halk-otobusu-soforlerinden-chp-onunde-eylem-verilen-sozler-tutulsun-1064172310.html

Ankara'da özel halk otobüsü şoförlerinden CHP önünde eylem: 'Verilen sözler tutulsun'

Ankara'da özel halk otobüsü şoförlerinden CHP önünde eylem: 'Verilen sözler tutulsun'

Artan maliyetlerden dolayı zarar ettiklerini belirten esnaf, araçlarının belediye tarafından kiralanması talebiyle basın açıklaması yaptı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T14:31+0300

2022-12-05T14:31+0300

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ankara

özel halk otobüsleri

türkiye

eylem

chp genel merkezi

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Ankara'da bazı özel halk otobüsü şoförleri, artan maliyetlerden dolayı zarar ettiklerini belirterek, araçlarının belediye tarafından kiralanması talebiyle CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi önünde toplanan esnaf, 'Verilen sözler tutulsun' şeklinde slogan attı.Daha sonra gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Bozkurt, halk otobüsçülerinin ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi.Yaklaşık bir ay önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, araçların belediye tarafından kiralanması konusunu ilettiklerini, geçen hafta da CHP Genel Merkezi'nden bu konuda randevu talep ettiklerini ancak muhatap bulamadıklarını savunan Bozkurt, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221017/ankarada-dis-ilcelere-yolcu-tasiyan-ozel-otobusleri-kontak-kapatiyor-dilenci-durumuna-geldik-1062412112.html

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ankara, özel halk otobüsleri, eylem, chp genel merkezi