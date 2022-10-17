https://sputniknews.com.tr/20221017/ankarada-dis-ilcelere-yolcu-tasiyan-ozel-otobusleri-kontak-kapatiyor-dilenci-durumuna-geldik-1062412112.html

Ankara'da dış ilçelere yolcu taşıyan özel otobüsler kontak kapatıyor: 'Dilenci durumuna geldik'

Ankara'da dış ilçelere yolcu taşıyan özel otobüsler kontak kapatıyor: 'Dilenci durumuna geldik'

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Birliği Başkanı Kara, Ankara'nın dış ilçelerine yolcu taşıyan 850'ye yakın halk otobüsünün, bugün saat 17.00'den sonra... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T16:46+0300

2022-10-17T16:46+0300

2022-10-17T17:07+0300

otobüs

türkiye

ankara

eylem

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Özel halk otobüslerinin sorunlarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yetkilileri ile görüşen Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, görüşmenin ardından Anadolu Ajansı’na (AA) konuştu.Yaklaşık 4 ay önce zam talebinde bulunduklarını ancak Belediye Meclisinden gelir desteği kararı çıktığını ve söz konusu desteğin bu süre içerisinde eridiğini ifade eden Kara, bugün de EGO Genel Müdürlüğü'nde yaklaşık 1 saat süren toplantı yaptıklarını ancak herhangi bir çözüm alamadıklarını ifade etti.Kara, görüştükleri yetkililerin, Ankara halkının mağdur olmaması için araçların çekilmesine itiraz ettiklerini, ancak dış ilçelere gidişte araçların 70 litre mazot yakarken, 30 litreye denk gelecek bir miktarı kazandıklarını belirterek, şehir içindeki araçların ise günlük 3 bin 500 lira civarında para kazandığını ancak giderlerinin 4 bin 800 lira olduğunu ifade etti.Kara, şunları kaydetti:'Her 3 ayda bir gelir desteği adı altında toplanıyoruz'Kontak kapatma eyleminin ilçe otogarında yapılacağını ve yol kapatma gibi bir düşüncelerinin olmadığını ifade eden Kara, "Yani bizler artık dilenci durumuna geldik. Her 3 ayda bir gelir desteği adı altında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde toplanıyoruz. 3 aylık bir gelir desteği daha veriliyor. Daha çıkmadan mazota zam geliyor, yine bitti" ifadelerini kullandı.Kara, şöyle devam etti:Günlük 400 bin-450 bin yolcu taşınıyorÖzel halk otobüsleri ile taşınan yolcu sayısının ortalama şehir içerisinde araç başına 800 ile bin, ilçelerde ise 50 ile 60 yolcu arasında değiştiğini belirten Kara, Ankara'da yaklaşık şehir içinde 25, toplamda 70 hatları olduğunu söyledi.Kara, 70 hatta, günlük 850 aracın taşıdığı yolcu sayısının 400 bin ile 450 bin arası değiştiğini ifade etti.

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otobüs, ankara, eylem