https://sputniknews.com.tr/20221205/almanyayi-soka-sokan-saldiri-okul-yolunda-bicaklanan-iki-kiz-cocugundan-biri-oldu-1064213152.html

Almanya'yı şoke eden saldırı: Okul yolunda bıçaklanan iki kız çocuğundan biri öldü

Almanya'yı şoke eden saldırı: Okul yolunda bıçaklanan iki kız çocuğundan biri öldü

Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinin Illerkirchberg kasabasında okula giden iki kız çocuğu yolda bıçaklı bir erkeğin saldırısına uğrayarak... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T17:32+0300

2022-12-05T17:32+0300

2022-12-05T18:49+0300

dünya

almanya

göçmen

sığınmacı

bıçaklı saldırı

kız çocuğu

okul

baden-württemberg

ulm

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Alman medyasına göre Ulm şehrinin güneyinde yaklaşık 5 bin nüfuslu Illerkirchberg kasabasında okul otobüsüne giderken bir erkeğin bıçaklı saldırısına uğrayan 13 ve 14 yaşlarındaki iki kız çocuğu ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan çocuklardan biri (14), aldığı ağır yaralardan ötürü hayatını kaybetti. Kanlar içinde kaldılarSüdwestrundfunk'a (SWR) konuşan bir görgü tanığı, trafik lambası yakınından bağırışlar geldiğini duyduğunu, gidip olay yerine baktığında, bir kız çocuğunu yerde karnında büyük yara açılmış ve kanlar içinde yatar halde gördüğünü, ikincisinin göğsünün altından yaralandığını ve bilincini kaybetmiş halde olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Markus Häußler, kasaba sakinlerinin şok içinde olduklarını belirtti. Biri zanlı 3 kişi gözaltına alındıSWR'ye göre zanlının kaçtığı eve polis özel komando birliği (SEK) insansız hava araçları eşliğinde operasyon düzenledi. Teslim olan zanlıyla birlikte evden iki kişi daha gözaltına alındı. Evin diğer sakinlerinin polis tarafından güvenliğe alındığından söz edildi.Evde 7 kişilik bir aile ve 4 erkek ikamet ediyorSWR ve Südwest Presse'nin haberlerinde, eve belediye tarafından sığınmacıların yerleştirildiği aktarıldı. Südwest Presse'ye göre evde 7 kişilik bir aile ve 4 erkek kalıyordu.Zanlının kimliği, saldırdığı kız çocukları ve evdekilerle herhangi bir bağlantısı olup olmadığına dair ilk etapta açıklama yapılmadı.Polis, Illerkirchberg sakinleri açısından herhangi bir tehlike kalmadığını açıkladı.

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https://sputniknews.com.tr/20220827/almanyada-siginmacilarin-kaldigi-binaya-kundaklama-girisimi-1060475385.html

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almanya, göçmen, sığınmacı, bıçaklı saldırı, kız çocuğu, okul, baden-württemberg, ulm