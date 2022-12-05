Almanya'yı şoke eden saldırı: Okul yolunda bıçaklanan iki kız çocuğundan biri öldü
17:32 05.12.2022 (güncellendi: 18:49 05.12.2022)
© AP Photo / Christoph SoederAlmanya-polis
© AP Photo / Christoph Soeder
Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinin Illerkirchberg kasabasında okula giden iki kız çocuğu yolda bıçaklı bir erkeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan biri öldü. SWR'ye göre zanlı, sığınmacıların kaldığı bir evde yakalandı.
Alman medyasına göre Ulm şehrinin güneyinde yaklaşık 5 bin nüfuslu Illerkirchberg kasabasında okul otobüsüne giderken bir erkeğin bıçaklı saldırısına uğrayan 13 ve 14 yaşlarındaki iki kız çocuğu ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan çocuklardan biri (14), aldığı ağır yaralardan ötürü hayatını kaybetti.
Überfall in Illerkirchberg: 14-Jährige erliegt ihren Verletzungen https://t.co/d14ESRknwD— Quentin Quencher (@QQuencher) December 5, 2022
Ich habe Töchter, nur wenig älter als die Opfer von #Illerkirchberg in der Nähe von #Ulm. Fragt mich bitte nicht, wie groß meine Wut im Moment ist.
Kanlar içinde kaldılar
Südwestrundfunk'a (SWR) konuşan bir görgü tanığı, trafik lambası yakınından bağırışlar geldiğini duyduğunu, gidip olay yerine baktığında, bir kız çocuğunu yerde karnında büyük yara açılmış ve kanlar içinde yatar halde gördüğünü, ikincisinin göğsünün altından yaralandığını ve bilincini kaybetmiş halde olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Markus Häußler, kasaba sakinlerinin şok içinde olduklarını belirtti.
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Biri zanlı 3 kişi gözaltına alındı
SWR'ye göre zanlının kaçtığı eve polis özel komando birliği (SEK) insansız hava araçları eşliğinde operasyon düzenledi. Teslim olan zanlıyla birlikte evden iki kişi daha gözaltına alındı. Evin diğer sakinlerinin polis tarafından güvenliğe alındığından söz edildi.
Evde 7 kişilik bir aile ve 4 erkek ikamet ediyor
SWR ve Südwest Presse'nin haberlerinde, eve belediye tarafından sığınmacıların yerleştirildiği aktarıldı. Südwest Presse'ye göre evde 7 kişilik bir aile ve 4 erkek kalıyordu.
Es ist offiziell: Eines der in #Oberkirchberg attackierten Mädchen ist tot. Das hat die Polizei jetzt bestätigt. Die Attacke auf zwei Kinder auf offener Straße hat die Gemeinde bei #Ulm tief erschüttert, viele Details sind aber noch unklar. 👇https://t.co/liCLVkhZXg— SÜDWEST PRESSE (@SWPde) December 5, 2022
Zanlının kimliği, saldırdığı kız çocukları ve evdekilerle herhangi bir bağlantısı olup olmadığına dair ilk etapta açıklama yapılmadı.
Polis, Illerkirchberg sakinleri açısından herhangi bir tehlike kalmadığını açıkladı.
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