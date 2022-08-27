https://sputniknews.com.tr/20220827/almanyada-siginmacilarin-kaldigi-binaya-kundaklama-girisimi-1060475385.html
Almanya'da sığınmacıların kaldığı binaya kundaklama girişimi
Almanya'da sığınmacıların kaldığı binaya kundaklama girişimi
Almanya'nın Leipzig kentinde sığınmacıların kaldığı binaya kimliği belirsiz kişilerce yanıcı maddeler atılarak kundaklama girişiminde bulunulduğu açıklandı. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T20:32+0300
2022-08-27T20:32+0300
2022-08-27T20:32+0300
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Saksonya Kriminal Dairesi'nden (LKA) yapılan açıklamada, binada görev yapan güvenlik görevlilerinin gece yarısı polise binanın cephesine cisimler atıldığını bildirdiği ifade edilerek hasara neden olan yangının güvenlik personeli tarafından söndürüldüğü aktarıldı.Olayda kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, polisin inceleme başlattığı kaydedildi.Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster de yaptığı açıklamada, olayı kundaklama girişimi olarak nitelendirerek, kimsenin zarar görmemesini binada görev yapan güvenlik elemanlarının dikkatli davranmasına borçlu olduklarını belirtti.Olayın, bu tür insanlık dışı suçların geçmişte kalmadığına dair bir alarm sinyali olduğunu vurgulayan Schuster, Saksonya eyaletindeki tüm sığınmacı yurtlarının çevresinde polis devriyelerinin artırıldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220825/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-asiri-sagci-terorun-izleri-hl-var-1060396674.html
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almanya, aşağı saksonya, sığınmacı, kundaklama
almanya, aşağı saksonya, sığınmacı, kundaklama
Almanya'da sığınmacıların kaldığı binaya kundaklama girişimi
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Almanya'nın Leipzig kentinde sığınmacıların kaldığı binaya kimliği belirsiz kişilerce yanıcı maddeler atılarak kundaklama girişiminde bulunulduğu açıklandı.
Saksonya Kriminal Dairesi'nden (LKA) yapılan açıklamada, binada görev yapan güvenlik görevlilerinin gece yarısı polise binanın cephesine cisimler atıldığını bildirdiği ifade edilerek hasara neden olan yangının güvenlik personeli tarafından söndürüldüğü aktarıldı.
Olayda kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, polisin inceleme başlattığı kaydedildi.
Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster de yaptığı açıklamada, olayı kundaklama girişimi olarak nitelendirerek, kimsenin zarar görmemesini binada görev yapan güvenlik elemanlarının dikkatli davranmasına borçlu olduklarını belirtti.
Olayın, bu tür insanlık dışı suçların geçmişte kalmadığına dair bir alarm sinyali olduğunu vurgulayan Schuster, Saksonya eyaletindeki tüm sığınmacı yurtlarının çevresinde polis devriyelerinin artırıldığını kaydetti.