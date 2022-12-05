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Alışveriş poşetine zam talebi
Alışveriş poşetine zam talebi
Türkiye Perakendeciler Federasyonu, alışveriş poşeti fiyatının 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltilmesi için talepte bulundu. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T14:32+0300
2022-12-05T14:32+0300
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ekonomi
çevre
poşet
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alışveriş
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Market alışverişlerinde 25 kuruşa satılan poşet için zam talebi geldi.Türkiye Perakendeciler Federasyonu poşetin fiyatının 75 kuruşa yükseltilmesini istedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan talebe gerekçe olarak çevre kirliliği gösterildi.Federasyon Başkanı Ömer Düzgün, poşet üretim maliyetinin, kalitesine göre, 1 liraya kadar yükselebildiğini söyledi.Ücretli poşet uygulaması 1 Ocak 2019 tarihinde başlamıştı. Poşete zam konusu geçen yıl aralık ayında da gündeme gelmişti. Ancak bakanlık, 2022 yılında da poşetlerin 25 kuruştan satılmaya devam etmesine yönelik karar almıştı.550 bin ton atık engellendiBakanlık verilerine göre, uygulamayla 4 yılda, plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu ve 23 bin ton sera gazı salımı engellendi.
https://sputniknews.com.tr/20221205/dogalgaz-zamlari-soba-kullanimina-yoneltti--1064155558.html
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ekonomi, çevre, poşet, market, alışveriş
ekonomi, çevre, poşet, market, alışveriş

Alışveriş poşetine zam talebi

14:32 05.12.2022
© AAmarket - alışveriş - poşet
market - alışveriş - poşet - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AA
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu, alışveriş poşeti fiyatının 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltilmesi için talepte bulundu.
Market alışverişlerinde 25 kuruşa satılan poşet için zam talebi geldi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu poşetin fiyatının 75 kuruşa yükseltilmesini istedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan talebe gerekçe olarak çevre kirliliği gösterildi.
Federasyon Başkanı Ömer Düzgün, poşet üretim maliyetinin, kalitesine göre, 1 liraya kadar yükselebildiğini söyledi.
Ücretli poşet uygulaması 1 Ocak 2019 tarihinde başlamıştı. Poşete zam konusu geçen yıl aralık ayında da gündeme gelmişti. Ancak bakanlık, 2022 yılında da poşetlerin 25 kuruştan satılmaya devam etmesine yönelik karar almıştı.

550 bin ton atık engellendi

Bakanlık verilerine göre, uygulamayla 4 yılda, plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu ve 23 bin ton sera gazı salımı engellendi.
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