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Doğalgaz zamları soba kullanımına yöneltti
Doğalgaz zamları soba kullanımına yöneltti
Doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle kabarık gelen faturalara karşı yurttaş çareyi sobaya dönmekte buldu. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T07:31+0300
2022-12-05T07:31+0300
türkiye
kış
doğalgaz
soba
zam
ısınma
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Soba satıcıları yurttaşların sobaya yönelmesinin nedenlerini Cumhuriyet gazetesine anlattı.İstanbul Fatih’teki sobacılar sokağında en eski soba satıcılarından olan İdris Kılıç, “Doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar nedeniyle satışlar arttı. Doğalgaz geçen yıl 500 TL gelirken şimdi ise 1500 TL geliyor. Ondan dolayı insanlar soba alıyor. Soba fiyatları 550 TL’den başlayıp 10 bin TL’ye kadar gidiyor. Soba, çok amaçlı olduğu için vatandaşlar sobanın üzerine tenceresini koyuyor, çaydanlığını koyup tasarruf yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Kılıç öte yandan soba zehirlenmelerine karşı baca temizliğine dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Yine soba satıcısı Avni Söker de “Doğalgazda fiyatlar artıkça herkes sobaya dönecek. Alternatif olarak elektrikli soba kullanan kişiler de elektrik zamlarından dolayı kömürlü sobaya dönmek zorunda kalacak” diye konuştu.Artan soba kullanımıyla birlikte soba zehirlenmesinden ölüm vakalarında da artışlar meydana geldi. Özellikle kış aylarında sıklıkla karşılaşılan soba zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemleri iç hastalıkları uzmanı Funda Orakdöğen Cumhuriyet’e anlattı. Orakdöğen, kış aylarında sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine sıklıkla rastlandığını söyledi. Orakdöğen, “Güvenli ısınma yollarının maddi sıkıntısı olanlara devlet tarafından karşılanması gerekir. Ülkemizde özellikle kış aylarında havalandırması yetersiz olan küçük alanlarda bacasız soba, mangal, şofben, kombi kullanımına bağlı gaz zehirlenmeleri çok sık görülmektedir. Erken fark edilip, tıbbi müdahale yapılmazsa ölüme sebep olabilir. Bu ciddi bir halk sağlığı sorunudur, gelişmemiş ülkelerde görülür” dedi.
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kış, doğalgaz, soba, zam, ısınma
kış, doğalgaz, soba, zam, ısınma

Doğalgaz zamları soba kullanımına yöneltti

07:31 05.12.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM30 metrekarelik dükkanından dünyaya soba ihraç ediyor
30 metrekarelik dükkanından dünyaya soba ihraç ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM
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Doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle kabarık gelen faturalara karşı yurttaş çareyi sobaya dönmekte buldu.
Soba satıcıları yurttaşların sobaya yönelmesinin nedenlerini Cumhuriyet gazetesine anlattı.
İstanbul Fatih’teki sobacılar sokağında en eski soba satıcılarından olan İdris Kılıç, “Doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar nedeniyle satışlar arttı. Doğalgaz geçen yıl 500 TL gelirken şimdi ise 1500 TL geliyor. Ondan dolayı insanlar soba alıyor. Soba fiyatları 550 TL’den başlayıp 10 bin TL’ye kadar gidiyor. Soba, çok amaçlı olduğu için vatandaşlar sobanın üzerine tenceresini koyuyor, çaydanlığını koyup tasarruf yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
Kılıç öte yandan soba zehirlenmelerine karşı baca temizliğine dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Yine soba satıcısı Avni Söker de “Doğalgazda fiyatlar artıkça herkes sobaya dönecek. Alternatif olarak elektrikli soba kullanan kişiler de elektrik zamlarından dolayı kömürlü sobaya dönmek zorunda kalacak” diye konuştu.
Artan soba kullanımıyla birlikte soba zehirlenmesinden ölüm vakalarında da artışlar meydana geldi. Özellikle kış aylarında sıklıkla karşılaşılan soba zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemleri iç hastalıkları uzmanı Funda Orakdöğen Cumhuriyet’e anlattı.
Orakdöğen, kış aylarında sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine sıklıkla rastlandığını söyledi. Orakdöğen, “Güvenli ısınma yollarının maddi sıkıntısı olanlara devlet tarafından karşılanması gerekir. Ülkemizde özellikle kış aylarında havalandırması yetersiz olan küçük alanlarda bacasız soba, mangal, şofben, kombi kullanımına bağlı gaz zehirlenmeleri çok sık görülmektedir. Erken fark edilip, tıbbi müdahale yapılmazsa ölüme sebep olabilir. Bu ciddi bir halk sağlığı sorunudur, gelişmemiş ülkelerde görülür” dedi.
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