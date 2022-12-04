https://sputniknews.com.tr/20221204/yunanistanda-abdye-ait-savas-malzemelerini-tasiyan-tren-raydan-cikti-1064132913.html
Yunanistan'da ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan tren raydan çıktı
Yunanistan'da ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan tren raydan çıktı
Batı Trakya'da Dedeağaç kentinde ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan trenin raydan çıktığı öğrenildi. 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T00:54+0300
2022-12-04T00:54+0300
2022-12-04T00:54+0300
dünya
dedeağaç
abd
yunanistan
asker
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Yunan medyasında çıkan haberlerde, cuma günü sabah saatlerinde, NATO adına Balkan ve Baltık ülkelerine gönderilecek savaş malzemelerini taşıyan bir yük treninin, Dedeağaç Limanı yakınlarındaki Galikos istasyonunda raydan çıktığı belirtildi.Haberde, trenin zırhlı araç ve tank taşıdığı kaydedildi.Kazanın meydana geldiği bölgede Yunanistan Komünist Partisi üyelerinin gösteri yaptığı da bildirilen haberlerde, göstericilerin "Dedeağaç halkın limanıdır. Emperyalistlerin değil" şeklinde sloganlar attığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221102/abd-dedeagac-limanina-saldiri-helikopterleri-esliginde-600-asker-konuslandiracak-iddiasi-1062990715.html
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dedeağaç, abd, yunanistan, asker
dedeağaç, abd, yunanistan, asker
Yunanistan'da ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan tren raydan çıktı
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Batı Trakya'da Dedeağaç kentinde ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan trenin raydan çıktığı öğrenildi.
Yunan medyasında çıkan haberlerde, cuma günü sabah saatlerinde, NATO adına Balkan ve Baltık ülkelerine gönderilecek savaş malzemelerini taşıyan bir yük treninin, Dedeağaç Limanı yakınlarındaki Galikos istasyonunda raydan çıktığı belirtildi.
Haberde, trenin zırhlı araç ve tank taşıdığı kaydedildi.
Kazanın meydana geldiği bölgede Yunanistan Komünist Partisi üyelerinin gösteri yaptığı da bildirilen haberlerde, göstericilerin "Dedeağaç halkın limanıdır. Emperyalistlerin değil" şeklinde sloganlar attığı aktarıldı.