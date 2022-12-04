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https://sputniknews.com.tr/20221204/yunanistanda-abdye-ait-savas-malzemelerini-tasiyan-tren-raydan-cikti-1064132913.html
Yunanistan'da ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan tren raydan çıktı
Yunanistan'da ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan tren raydan çıktı
Batı Trakya'da Dedeağaç kentinde ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan trenin raydan çıktığı öğrenildi. 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T00:54+0300
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dünya
dedeağaç
abd
yunanistan
asker
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Yunan medyasında çıkan haberlerde, cuma günü sabah saatlerinde, NATO adına Balkan ve Baltık ülkelerine gönderilecek savaş malzemelerini taşıyan bir yük treninin, Dedeağaç Limanı yakınlarındaki Galikos istasyonunda raydan çıktığı belirtildi.Haberde, trenin zırhlı araç ve tank taşıdığı kaydedildi.Kazanın meydana geldiği bölgede Yunanistan Komünist Partisi üyelerinin gösteri yaptığı da bildirilen haberlerde, göstericilerin "Dedeağaç halkın limanıdır. Emperyalistlerin değil" şeklinde sloganlar attığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221102/abd-dedeagac-limanina-saldiri-helikopterleri-esliginde-600-asker-konuslandiracak-iddiasi-1062990715.html
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dedeağaç, abd, yunanistan, asker
dedeağaç, abd, yunanistan, asker

Yunanistan'da ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan tren raydan çıktı

00:54 04.12.2022
© DHAABD'den Yunanistan'a 2 bin asker ile 700 araçlık sevkiyat
ABD'den Yunanistan'a 2 bin asker ile 700 araçlık sevkiyat - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© DHA
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Batı Trakya'da Dedeağaç kentinde ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan trenin raydan çıktığı öğrenildi.
Yunan medyasında çıkan haberlerde, cuma günü sabah saatlerinde, NATO adına Balkan ve Baltık ülkelerine gönderilecek savaş malzemelerini taşıyan bir yük treninin, Dedeağaç Limanı yakınlarındaki Galikos istasyonunda raydan çıktığı belirtildi.
Haberde, trenin zırhlı araç ve tank taşıdığı kaydedildi.
Kazanın meydana geldiği bölgede Yunanistan Komünist Partisi üyelerinin gösteri yaptığı da bildirilen haberlerde, göstericilerin "Dedeağaç halkın limanıdır. Emperyalistlerin değil" şeklinde sloganlar attığı aktarıldı.
ABD ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
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'ABD, Dedeağaç Limanı'na saldırı helikopterleri eşliğinde 600 asker konuşlandıracak' iddiası
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