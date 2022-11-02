https://sputniknews.com.tr/20221102/abd-dedeagac-limanina-saldiri-helikopterleri-esliginde-600-asker-konuslandiracak-iddiasi-1062990715.html

'ABD, Dedeağaç Limanı'na saldırı helikopterleri eşliğinde 600 asker konuşlandıracak' iddiası

'ABD, Dedeağaç Limanı'na saldırı helikopterleri eşliğinde 600 asker konuşlandıracak' iddiası

Yunanistan'ın son yıllarda Amerikan üssüne dönüşmesi süreciyle ilgili yeni bir iddia geldi. ABD'nin askeri sevkiyat üssü haline gelen Dedeağaç (Evros)... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T18:05+0300

2022-11-02T18:05+0300

2022-11-02T18:08+0300

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Yunan medyasındaki haberlere göre Washington ile Atina arasında geçen yıl imzalanan 5 yıllık savunma işbirliği anlaşması uyarınca 1. Havacılık Tugayı Dedeağaç Limanı'na gönderilecek. ABD ordusunun kökenleri Vietnam Savaşı'na dayanan 1. Havacılık Tugayı temelde saldırı helikopterlerinden oluşuyor. Bu kapsamda saldırı helikopterleri eşliğinde 600 ABD askeri, Batı Trakya'nın yolunu tutacak. Haberlerde anlaşma uyarınca Türkiye'nin çok yakınındaki Dedeağaç Limanı'na sürekli olarak 600 ABD askeri personelinin konuşlandırılacağı iddiasına yer verildi.İskeçe'nin Kayalar (Petrohori) köyünde Yunan ve Amerikan Kara Kuvvetleri birliklerinin atış eğitimi tatbikatı kapsamında 'Helenik Tank Meydan Okuması' adında bir tank mürettebatı yarışması düzenleneceği de belirtildi. Haberlere göre ABD 1. Piyade Tümeni ve Yunan 1. Ordu Havacılık Tugayı'nın üst düzey komutanları, geçen günlerde Stefanovikio'da Yunan Ordusu ve ABD Bölge Destek Grubu temsilcileriyle bir araya geldi. ABD Bölge Destek Grubu'nun başındaki Brandon Marsh, Stefanovikio ve Dedeağaç'ın taarruz helikopterlerinin müşterek kullanımı için iki önemli lokasyon olduğunu söyledi. Washington, Dedeğaç Limanı'nı Balkanlar ve Avrupa'ya silah ve personel sevkiyatı için kullanıyor. Geçen yıl liman üzerinden taşınan askeri malzemenin 14 kat artarak 3 bin 100 parçaya çıktığı, bu yıl ise aynı sayıya halihazırda ulaşıldığı söyleniyor. Dedeağaç Limanı'nın özelleştirilerek bir ABD şirketine verileceği de iddialar arasında.

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