https://sputniknews.com.tr/20220918/cipras-ne-abd-ne-de-rusya-ukrayna-krizinin-asil-kaybedeni-avrupa-1061349429.html
Çipras: Ne ABD ne de Rusya, Ukrayna krizinin asıl kaybedeni Avrupa
Çipras: Ne ABD ne de Rusya, Ukrayna krizinin asıl kaybedeni Avrupa
Eski Yunanistan Başbakanı, 'AB'nin Ukrayna konusundaki dar görüşlü politikasının varlığını tehdit ettiği ve hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan kaybetmesine... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T21:11+0300
2022-09-18T21:11+0300
2022-09-18T21:51+0300
ukrayna krizi
aleksis çipras
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ABD'nin Rusya yaptırımlarının peşine takılan Avrupa, enerji krizi ve yüksek enflasyonla boğuşurken, Yunanistan'da anamuhalefetteki Radikal Sol İttifak'ın (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras, Ukrayna krizinin asıl kaybedeninin 'ABD veya Rusya değil, Ukrayna ile birlikte Avrupa olacağına' dikkat çekti. 'En büyük kaybeden'86. Uluslararası Selanik Fuarı'nda konuşan eski Başbakan Çipras, Avrupa Birliği'ni (AB) Ukrayna'daki çatışmalar bağlamında Ukrayna hariç 'en büyük kaybeden' olarak niteledi.'Sıfır stratejiyle yeni Soğuk Savaş'a'Ukrayna'yı desteklediğini, ama Kiev'i desteklemenin 'hükümetin uluslararası jeopolitik yeniden düzenlemeleri görmezden gelmesi anlamına gelmediğini' söyleyen SYRİZA lideri, 'AB'nin bu çatışmaya nasıl yaklaşılacağı konusunda gerçek bir stratejisinin olmadığını ve Avrupa'nın üzerine yüksek maliyetli yeni Soğuk Savaş'ın çökmekte olduğunu' belirtti. 'Avrupa'da strateji, liderlik ve vizyon yok'ABD ve Rusya'nın çatışmanın sonuçlarından çok fazla etkilenmediğini öne süren Çipras, "Ne ABD ne de Rusya mali olarak kaybediyor. Şu anda kargaşa içindeki Avrupa'da strateji, liderlik ve vizyon eksikliği var" dedi.'Rusya yaptırımları, kendi kendini ayağından vurmak''Avrupa'nın sağlam ve bağımsız bir strateji geliştirmesi, Rusya'ya karşı ağır yaptırımların işe yarayıp yaramadığını ve yaptırımlar yüzünden kendini ayağından vurup vurmadığını değerlendirmesi gerektiğini' dile getiren eski başbakan, 'AB'nin net bir stratejisi olmadan rakiplerinin gerisinde kalacağını ve varlığının sorgulanacağını' vurguladı. 'Atina-Ankara atışması sahaya taşınmamalı'Atina-Ankara gerilimiyle ilgili 'iki ülke arasında her zaman gerginlik yaşandığını ancak son yıllardaki gerginliğin bir benzerinin daha önce yaşanmadığını' belirten Çipras, söylemlerdeki gerginliğin sahaya taşınmaması için önlem alınmasını istedi. 'Asıl endişe kaynağı iletişim kanallarının bulunmaması'Anamuhalefet lideri, 'her Yunan vatandaşı gibi kendisinin de Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten beklentisinin, ülkenin egemenlik haklarını korurken, Türkiye ile diyalog kanallarını açık tutması olduğunun' altını çizdi. İletişim eksikliği nedeniyle kazara bir gerginliğin istenmeyen bir vukuata dönüşebileceği uyarısı yapıp "Şu an iletişim kanallarının bulunmaması, beni gergin söylemlerden daha çok endişelendiriyor" dedi. 'Silah satın almanın Yunan savunma sanayine bir tek vida bile katkısı yok''Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesini doğru bulduğunu, ama silahlanma programı çerçevesinde üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmaların Yunan savunma sanayine katkı sağlamadıklarını' söyleyen Çipras, Fransa'dan temin edilecek fırkateynlerin Fransa tersanelerinde üretileceğine dikkati çekerek ekledi: "Yunan vergi mükellefleri 14 milyar ödeme yapacakken, Yunan savunma sanayisine bir tek vida bile girmeyecek." 'Biz silah anlaşmalarını yeniden müzakere edeceğiz'SYRIZA'nın iktidara gelmesi durumunda Yunanistan'ın fırkateyn alımına yönelik imzaladığı anlaşmaları yeniden değerlendireceğini belirten Çipras, "Anlaşmaları iptal etmeyeceğiz, devletin devamlılığı vardır, ancak kamu için daha faydalı hale getirmek amacıyla anlaşmaları tekrar müzakere edeceğiz" dedi.'Göçmen sorunu Türkiye ile Avrupa arasında'Miçotakis hükümetiinin göçmen politikalarını da eleştiren eski başbakan, Meriç'e çelik duvar örülmesinin, sorunun temeline çözüm getiremeyeceğini, göçmen sorununun Türkiye ile Yunanistan arasında değil, Türkiye ile Avrupa arasında bir sorun olduğunu belirtti. Göçmen sorununun ancak AB'nin yasal göç stratejisi gibi genel bir strateji belirlemesi ile çözülebileceğini vurguladı. 'Yunanistan'ın göçmen işçiye ihtiyacı var'Çipras, Yunanistan'daki tarım, turizm gibi bazı iş kollarında istihdam eksikliği olduğu ve bazı iş kollarında Yunan vatandaşlarının çalışmaya çok istekli olmadığına dikkat çekerek, göçmenlerin Yunan devletinin belirleyeceği kurallar çerçevesinde topluma entegre olmasının yerel göçmen sorununa bir çözüm olabileceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220906/cipras-micotakis-erken-secime-gidebilir--1060886541.html
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aleksis çipras, avrupa birliği, ab, yunanistan, rusya, ukrayna, abd, türkiye
aleksis çipras, avrupa birliği, ab, yunanistan, rusya, ukrayna, abd, türkiye
Çipras: Ne ABD ne de Rusya, Ukrayna krizinin asıl kaybedeni Avrupa
21:11 18.09.2022 (güncellendi: 21:51 18.09.2022) Abone ol
Eski Yunanistan Başbakanı, 'AB'nin Ukrayna konusundaki dar görüşlü politikasının varlığını tehdit ettiği ve hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan kaybetmesine yol açtığı' uyarısını yaptı. Çipras, Türkiye ile gerilimde kendisini asıl endişelendirenin 'sert söylemlerden ziyade iki ülke arasında iletişim kanalının bulunmaması' olduğu mesajını verdi.
ABD'nin Rusya yaptırımlarının peşine takılan Avrupa, enerji krizi ve yüksek enflasyonla boğuşurken, Yunanistan'da anamuhalefetteki Radikal Sol İttifak'ın (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras, Ukrayna krizinin asıl kaybedeninin 'ABD veya Rusya değil, Ukrayna ile birlikte Avrupa olacağına' dikkat çekti.
'En büyük kaybeden'
86. Uluslararası Selanik Fuarı'nda konuşan eski Başbakan Çipras, Avrupa Birliği'ni (AB) Ukrayna'daki çatışmalar bağlamında Ukrayna hariç 'en büyük kaybeden' olarak niteledi.
'Sıfır stratejiyle yeni Soğuk Savaş'a'
Ukrayna'yı desteklediğini, ama Kiev'i desteklemenin 'hükümetin uluslararası jeopolitik yeniden düzenlemeleri görmezden gelmesi anlamına gelmediğini' söyleyen SYRİZA lideri, 'AB'nin bu çatışmaya nasıl yaklaşılacağı konusunda gerçek bir stratejisinin olmadığını ve Avrupa'nın üzerine yüksek maliyetli yeni Soğuk Savaş'ın çökmekte olduğunu' belirtti.
'Avrupa'da strateji, liderlik ve vizyon yok'
ABD ve Rusya'nın çatışmanın sonuçlarından çok fazla etkilenmediğini öne süren Çipras, "Ne ABD ne de Rusya mali olarak kaybediyor. Şu anda kargaşa içindeki Avrupa'da strateji, liderlik ve vizyon eksikliği var" dedi.
'Rusya yaptırımları, kendi kendini ayağından vurmak'
'Avrupa'nın sağlam ve bağımsız bir strateji geliştirmesi, Rusya'ya karşı ağır yaptırımların işe yarayıp yaramadığını ve yaptırımlar yüzünden kendini ayağından vurup vurmadığını değerlendirmesi gerektiğini' dile getiren eski başbakan, 'AB'nin net bir stratejisi olmadan rakiplerinin gerisinde kalacağını ve varlığının sorgulanacağını' vurguladı.
'Atina-Ankara atışması sahaya taşınmamalı'
Atina-Ankara gerilimiyle ilgili 'iki ülke arasında her zaman gerginlik yaşandığını ancak son yıllardaki gerginliğin bir benzerinin daha önce yaşanmadığını' belirten Çipras, söylemlerdeki gerginliğin sahaya taşınmaması için önlem alınmasını istedi.
'Asıl endişe kaynağı iletişim kanallarının bulunmaması'
Anamuhalefet lideri, 'her Yunan vatandaşı gibi kendisinin de Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten beklentisinin, ülkenin egemenlik haklarını korurken, Türkiye ile diyalog kanallarını açık tutması olduğunun' altını çizdi. İletişim eksikliği nedeniyle kazara bir gerginliğin istenmeyen bir vukuata dönüşebileceği uyarısı yapıp "Şu an iletişim kanallarının bulunmaması, beni gergin söylemlerden daha çok endişelendiriyor" dedi.
'Silah satın almanın Yunan savunma sanayine bir tek vida bile katkısı yok'
'Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesini doğru bulduğunu, ama silahlanma programı çerçevesinde üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmaların Yunan savunma sanayine katkı sağlamadıklarını' söyleyen Çipras, Fransa'dan temin edilecek fırkateynlerin Fransa tersanelerinde üretileceğine dikkati çekerek ekledi:
"Yunan vergi mükellefleri 14 milyar ödeme yapacakken, Yunan savunma sanayisine bir tek vida bile girmeyecek."
'Biz silah anlaşmalarını yeniden müzakere edeceğiz'
SYRIZA'nın iktidara gelmesi durumunda Yunanistan'ın fırkateyn alımına yönelik imzaladığı anlaşmaları yeniden değerlendireceğini belirten Çipras, "Anlaşmaları iptal etmeyeceğiz, devletin devamlılığı vardır, ancak kamu için daha faydalı hale getirmek amacıyla anlaşmaları tekrar müzakere edeceğiz" dedi.
'Göçmen sorunu Türkiye ile Avrupa arasında'
Miçotakis hükümetiinin göçmen politikalarını da eleştiren eski başbakan, Meriç'e çelik duvar örülmesinin, sorunun temeline çözüm getiremeyeceğini, göçmen sorununun Türkiye ile Yunanistan arasında değil, Türkiye ile Avrupa arasında bir sorun olduğunu belirtti. Göçmen sorununun ancak AB'nin yasal göç stratejisi gibi genel bir strateji belirlemesi ile çözülebileceğini vurguladı.
'Yunanistan'ın göçmen işçiye ihtiyacı var'
Çipras, Yunanistan'daki tarım, turizm gibi bazı iş kollarında istihdam eksikliği olduğu ve bazı iş kollarında Yunan vatandaşlarının çalışmaya çok istekli olmadığına dikkat çekerek, göçmenlerin Yunan devletinin belirleyeceği kurallar çerçevesinde topluma entegre olmasının yerel göçmen sorununa bir çözüm olabileceğini söyledi.