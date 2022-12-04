https://sputniknews.com.tr/20221204/sovyet-buyukelcisi-aralovun-ankara-gorevi-100-yilinda-sergiyle-anildi--1064138132.html

Sovyet Büyükelçisi Aralov’un Ankara görevi 100. yılında sergiyle anıldı

Sovyet Büyükelçisi Aralov’un Ankara görevi 100. yılında sergiyle anıldı

Türkiye’nin Milli Mücadele yıllarında Ankara’ya gelerek Türk Kurtuluş Savaşı’na büyük destek veren Sovyet Birliği Büyükelçisi Semyon Aralov’un Türkiye’de... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T12:45+0300

2022-12-04T12:45+0300

2022-12-04T13:03+0300

yaşam

türkiye

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atatürk

sergi

semyon aralov

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3 Aralık’ta Ankara’da Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rossotrudniçestvo) tarafından düzenlenen etkinliğe Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un yani sıra çok sayıda Türk ve Rus sanatsever katıldı. Etkinlikte Atatürk ve Aralov'un birlikte olduğu bir eser de sergilendi. 5 Ocak 1922–29 Nisan 1923 döneminde Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevini yürüten Semyon Aralov, Türk-Rus ilişkilerine sunduğu katkının yanı sıra Türkiye’nin o dönemde yürüttüğü Milli Mücadele’ye önemli destekler vermişti. Aralov, 31 Ocak 1922'de güven mektubunu Mustafa Kemal Atatürk'e sunmuştu. Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan büyük zaferin şerefine İstanbul'daki Taksim Meydanı'na 1928'de dikilen anıtın bir tarafında Atatürk ve diğer Milli Mücadele kahramanları ile birlikte Sovyet Büyükelçisi Semyon Aralov da yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221126/turkiye-ve-rusya-kultur-dunyasi-temsilcileri-ankarada-bulustu-1063867084.html

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türkiye, rusya, atatürk, sergi, semyon aralov