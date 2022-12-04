https://sputniknews.com.tr/20221204/sanliurfada-is-yerinde-patlama-4-yarali-1064136482.html

Şanlıurfa'da iş yerinde patlama: 4 yaralı

Şanlıurfa'da iş yerinde patlama: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T11:46+0300

2022-12-04T11:46+0300

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türkiye

şanlıurfa

işyeri

patlama

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde patlama meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi.Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ilçesinde bir iş yerindeki patlamanın kalorifer kazanından kaynaklandığını ve 6 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.

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