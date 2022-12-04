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Şanlıurfa'da iş yerinde patlama: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iş yerinde patlama: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T11:46+0300
2022-12-04T11:46+0300
türkiye
şanlıurfa
işyeri
patlama
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde patlama meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi.Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ilçesinde bir iş yerindeki patlamanın kalorifer kazanından kaynaklandığını ve 6 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221202/artvinde-kontrollu-patlama-sirasinda-kopan-kayalar-evlerin-uzerine-dustu-1064095756.html
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şanlıurfa, işyeri, patlama
şanlıurfa, işyeri, patlama

Şanlıurfa'da iş yerinde patlama: 4 yaralı

11:46 04.12.2022
© İHA / ŞİNASİ İNANŞanlıurfa'da iş yerinde patlama: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iş yerinde patlama: 4 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© İHA / ŞİNASİ İNAN
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ilçesinde bir iş yerindeki patlamanın kalorifer kazanından kaynaklandığını ve 6 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.
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