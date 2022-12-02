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https://sputniknews.com.tr/20221202/artvinde-kontrollu-patlama-sirasinda-kopan-kayalar-evlerin-uzerine-dustu-1064095756.html
Artvin’de kontrollü patlama sırasında kopan kayalar evlerin üzerine düştü
Artvin’de kontrollü patlama sırasında kopan kayalar evlerin üzerine düştü
Artvin'de Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan köyün yeni yerleşim yerinde heyelanlı alanı temizlemek için yapılan kontrollü patlatma sonucu iki evin üzerine... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T16:21+0300
2022-12-02T16:21+0300
yaşam
türkiye
artvin
yerleşim
baraj
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanan Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda kapakların kapatılması ile su tutma işlemi sürüyor. Sular altında kalacak Meşecik köyünde yaşayanlar için yapılan 35 hanelik yeni yerleşim yerinde heyelanlı alanı temizlemek için yapılan patlatmada kaza yaşandı. Kontrollü olarak yapılan patlatmada seken kayalar evlerin üzerine düştü. Tonlarca ağırlıktaki kayalar yeni yerleşim yerindeki Tevfik Yıldırım ve Mehmet Yıldırım’a ait iki evde maddi hasara neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Taşınma sürecinin henüz başlamadığı ancak anahtar tesliminin yapıldığı yeni yerleşim yerinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20210701/kontrollu-patlama-kontrolden-cikti-17-yarali-1044867890.html
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türkiye, artvin, yerleşim, baraj, konut
türkiye, artvin, yerleşim, baraj, konut

Artvin’de kontrollü patlama sırasında kopan kayalar evlerin üzerine düştü

16:21 02.12.2022
© İHA / ADEM GÜNGÖRArtvin’de kontrollü patlama sırasında kopan kayalar evlerin üzerine düştü
Artvin’de kontrollü patlama sırasında kopan kayalar evlerin üzerine düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© İHA / ADEM GÜNGÖR
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Artvin'de Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan köyün yeni yerleşim yerinde heyelanlı alanı temizlemek için yapılan kontrollü patlatma sonucu iki evin üzerine tonlarca ağırlığında kayalar düştü. Maddi hasarın meydana geldiği yerleşim yerinde can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanan Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda kapakların kapatılması ile su tutma işlemi sürüyor.
Sular altında kalacak Meşecik köyünde yaşayanlar için yapılan 35 hanelik yeni yerleşim yerinde heyelanlı alanı temizlemek için yapılan patlatmada kaza yaşandı.
Kontrollü olarak yapılan patlatmada seken kayalar evlerin üzerine düştü.
Tonlarca ağırlıktaki kayalar yeni yerleşim yerindeki Tevfik Yıldırım ve Mehmet Yıldırım’a ait iki evde maddi hasara neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Taşınma sürecinin henüz başlamadığı ancak anahtar tesliminin yapıldığı yeni yerleşim yerinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD’nin Los Angeles kentinde yasa dışı hava fişek depolanan bir eve yapılan baskın sırasında meydana gelen patlama sonucu 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığı belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2021
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Kontrollü patlama kontrolden çıktı: 17 yaralı
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