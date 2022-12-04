https://sputniknews.com.tr/20221204/polise-yakalanan-12-yasindaki-surucu-agabey-kac-para-ceza-yedim-1064140975.html

Polise yakalanan 12 yaşındaki sürücü: 'Ağabey kaç para ceza yedim?'

Polise yakalanan 12 yaşındaki sürücü: 'Ağabey kaç para ceza yedim?'

Aksaray'da trafik ekiplerinin durdurduğu bir hafif ticari aracın sürücüsü çocuk çıktı. ne kadar ceza yediğini soran 12 yaşındaki çocuğun babasına idari para... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T14:43+0300

2022-12-04T14:43+0300

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yaşam

türkiye

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çocuk

trafik

trafik cezası

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki uygulama noktasında İ.S.O.'nun kullandığı 51 AF 878 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan incelemede sürücünün 12 yaşında olduğu belirlendi. İ.S.O., sanayi sitesinde markette çalıştığını belirterek, ''Ağabey sanayi sitesine gidiyordum. Kaç para ceza yedim? Kaç yaşında araç kullanabilirim ?'' dedi. Polis, İ.S.O.'ya "18 yaşında" cevabını verirken araç, olay yerine gelen yakını Ekrem O.'ya teslim edildi. Babaya 'ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 lira idari para cezası uygulandı.

https://sputniknews.com.tr/20221104/2023-yili-trafik-cezasi-ucretleri-belli-oldu-1063064977.html

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türkiye, aksaray, çocuk, trafik, trafik cezası