2023 yılı trafik cezası ücretleri belli oldu

Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu. Artış oranıyla birlikte 2022 yılındacezası 2023 yılındaolacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da

Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi. Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

Alkollü araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak. Alkollü araçla4 bin 64 TL, ikinci defayakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak.

Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi. Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan

KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek. KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.

Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi. Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında 1823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 TL olacak. Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında 1823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 TL olacak.

Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmak 8 bin 90 TL'ye yükselecek. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmak 8 bin 90 TL'ye yükselecek.

Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak. 2022 yılında 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, artışla birlikte 20 bin 342 TL oldu. Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi deatmak. 2022 yılında 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, artışla birlikte 20 bin 342 TL oldu.

2023 yılında belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak oldu. 2023 yılında bu suçtan ceza alanlar 20 bin 977 TL ceza ödeyecek. 2023 yılında belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza,vemadde alarak araç kullanmak oldu. 2023 yılında bu suçtan ceza alanlar

Araca sahte plaka takmanın cezası 20 bin 302 TL olurken, aracı plakasız kullanmak 2 bin 312 TL oldu. Araca sahte plaka takmanın cezası 20 bin 302 TL olurken, aracı plakasız2 bin 312 TL oldu.

Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL'den 436TL'ye, takip mesafesine uymamak 196 TL'den 436 TL'ye, plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikleri cezası 750 TL'den 1671 TL'ye yükseldi. Emniyet1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL'den 436TL'ye, takip mesafesine uymamak 196 TL'den 436 TL'ye, plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikleri cezası 750 TL'den 1671 TL'ye yükseldi.