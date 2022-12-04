https://sputniknews.com.tr/20221204/kirsehirde-evinde-yangin-cikan-101-yasindaki-yasli-kadin-hayatini-kaybetti-1064139318.html
Kırşehir'de evinde yangın çıkan 101 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kırşehir'de evinde yangın çıkan 101 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kırşehir'in Kaman ilçesinde yalnız yaşayan 101 yaşındaki yaşlı kadın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T13:56+0300
2022-12-04T13:56+0300
2022-12-04T13:56+0300
türkiye
kırşehir
yangın
itfaiye
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Makbule Uzunay'a ait Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılmasıyla yangın büyüdü.İhbar üzerine bölgeye gelen Kaman Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Yangının ardından evde kontrol yapan ekipler, Uzunay'ın cansız bedenini buldu.Cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Yangının sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.
https://sputniknews.com.tr/20221129/beykozda-yangin-duman-bogazda-bir-cok-noktada-goruluyor-1063964395.html
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kırşehir, yangın, itfaiye
kırşehir, yangın, itfaiye
Kırşehir'de evinde yangın çıkan 101 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde yalnız yaşayan 101 yaşındaki yaşlı kadın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Makbule Uzunay'a ait Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılmasıyla yangın büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye gelen Kaman Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangının ardından evde kontrol yapan ekipler, Uzunay'ın cansız bedenini buldu.
Cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yangının sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.